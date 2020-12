Marta vira embaixadora de patrocinadora do Corinthians, e novo diretor admite: Interesse de contrata-lá ‘existe’

Marta, torcedora do Corinthians e seis vezes apontada melhor do mundo pela Fifa, interessa ao clube do Parque São Jorge.

Quem fez a afirmação por meio do Twitter foi José Colagrossi Neto, anunciado na última sexta-feira como diretor de marketing e comunicação do Alvinegro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A jogadora foi recentemente anunciada como embaixadora da Neo Química, empresa que batiza o estádio do Corinthians. De modo que uma associação dela com o clube propriamente faz sentido – inclusive do ponto de vista comercial.

Ela também tem postado fotos com a camisa do clube em seu perfil no Instagram.

Nesta quarta-feira (16), o site SCCP News foi quem puxou a conversa, ao postar: “Futebol Masculino trouxe o Ronaldo. Futebol feminino vai trazer a Marta?”, no Twitter.

Uma torcedora respondeu incluindo Colagrossi na conversa, questionando-o. E ele foi direto: “Interesse existe. Sem promessa”.

Interesse existe. Sem promessas. Ab — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) December 16, 2020

Atleta da seleção brasileira, Marta atualmente atua pelo Orlando Pride, dos EUA, onde está desde 2017. No Brasil, ela jogou pelo Vasco, pelo Santa Cruz-MG e pelo Santos – além do CSA, onde foi formada.