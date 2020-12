Marvel anuncia especial para comemorar a chegada do ano novo

Recentemente, um vídeo, divulgado pelo Twitter oficial do jornalista Brandon Davis, traz Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, fazendo um anúncio relacionado a uma performance especial prevista para o dia 31 de dezembro. A ocasião fará parte das comemorações para a chegada do ano novo.

No vídeo, Feige se direciona aos fãs da Marvel na China. “2020 foi um ano incomum para todos nós, mas juntos, mantivemos a esperança viva em frente aos desafios sem precedentes e nunca paramos de contar as histórias de heróis”, disse ele.

Próximos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel. (Reprodução)Fonte: Marvel/Disney

O presidente da Marvel ainda acrescentou que, no próximo ano, o estúdio vai lançar novos filmes que incluem Viúva Negra, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Os Eternos.

Feige também reforçou que uma nova era para o Universo Cinematográfico da Marvel está começando. Vale lembrar, nesse contexto, que em 15 de janeiro de 2021 estreia a série WandaVision, no Disney+, inaugurando a Fase 4 do MCU.

“Antes disso, teremos uma apresentação especial de Ano Novo da Marvel para dar as boas vindas a 2021. Fiquem ligados no Baile de Ano Novo do Bilibili [site de compartilhamento de vídeos chinês] em 31 de dezembro para ter um vislumbre do que nos espera no próximo ano”, completou.

Confira o vídeo completo:

A Marvel Studios musical on New Year’s Eve. 2020 is wild. pic.twitter.com/DBkLM6fDep — BD (@BrandonDavisBD) December 23, 2020

Por enquanto, não há muitos detalhes acerca de como será essa performance e nem exatamente sobre o que ela tratará.

A expectativa é que o especial seja diferente de tudo o que a Marvel já apresentou anteriormente, trazendo alguma possível retrospectiva ao passado de seu Universo Cinematográfico e compartilhando imagens inéditas do que vem por aí.

Portanto, no último dia do ano de 2020, a Marvel fará uma surpresa especial para todos os seus fãs.