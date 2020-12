Master Chief, Daryl e Michonne serão as novas skins de Fortnite

E os boatos foram confirmados! Hoje (10), durante a apresentação da The Game Awards 2020, o icônico Master Chief de Halo foi confirmado como uma nova skin de Fortnite e já está disponível na loja de itens do game. Confira o trailer a seguir:

Wake up, Chief. We need you.

Master Chief comes to Fortnite: https://t.co/Q4Oma2f4ep#Halo #TheGameAwards pic.twitter.com/1u3mbHLQnu

— Xbox (@Xbox) December 11, 2020