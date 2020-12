Mata-mata da Europa League terá Benfica de Jesus contra Arsenal de Arteta; veja os confrontos

Após a Uefa sortear os confrontos das oitavas de final da Champions League, foi a vez da entidade definir os duelos pela fase dezesseis avos de final da Europa League, em sorteio realizado também na cidade de Nyon, na Suíça.

O principal confronto ficou entre o Benfica, de Jorge Jesus, e o Arsenal, de Mikel Arteta. A equipe portuguesa, eliminada nas fases preliminares da Champions League, tenta um título europeu após 59 anos de jejum (desde 1961/62).

Já o Arsenal tem na competição internacional a chance de salvar uma temporada medíocre, com apenas o 15º lugar na Premier League, pressão da torcida e muitos problemas enfrentados pelo treinador.

Outros duelos interessantes serão Braga x Roma, Estrela Vermelha x Milan, Real Sociedad x Manchester United, Granada x Napoli e Lille x Ajax. Vale lembrar que United e Ajax são dois dos oito times eliminados na fase de grupos da Champions.

O mata-mata da Europa League começa a partir de 18 de fevereiro, com os jogos de ida. As partidas de volta serão no dia 25 do mesmo mês. Quem avançar paras as oitavas conhecerá o adversário em sorteio no dia seguinte.

Já a final está agendada para 26 de maio na Arena Bałtycka, em Gdańsk, na Polônia. O local foi palco de quatro jogos na Eurocopa de 2012.

Troféu da Europa League, cuja final será em 26 de maio de 2021 FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Veja os confrontos do mata mata da Europa League:

Wolfsberger x Tottenham

Dínamo de Kiev x Club Brugge

Real Sociedad x Manchester United

Benfica x Arsenal

Estrela Vermelha x Milan

Royal Antuérpia x Rangers

Slavia Praga x Leicester City

Red Bull Salzburg x Villarreal

Braga x Roma

Krasnodar x Dinamo Zagreb

Young Boys x Bayer Leverkusen

Molde x Hoffenheim

Granada x Napoli

Maccabi Tel-Aviv x Shakhtar Donetsk

Lille x Ajax

Olympiakos x PSV Eindhoven