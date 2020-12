Maurinho ameaça Capitu e a faz chorar de ódio; saiba por quê · .

Capitu (Giovanna Antonelli) voltará a viver um pesadelo em Laços de Família. Ela reencontrará Maurinho (Luiz Nicolau), que lhe fará uma nova chantagem. Ele ameaçará contar a todos que a jovem é garota de programa caso a morena não lhe dê R$ 10 mil. Desesperada, Capitu vai até chorar de raiva da situação.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a chantagem fará parte de um plano arquitetado entre Maurinho, Simone (Vanessa Mesquita) e Orlando (Henri Pagnoncelli) para que prostituta volte a sair com o cliente agressivo, endinheirado e obcecado.

A parte do ex-namorado no trato será pressionar a garota de programa por mais dinheiro. Assim, na teoria, ela precisará sair novamente com Orlando para conseguir o valor que ele lhe pedirá.

O malandro colocará o plano em prática e a abordará quando a personagem de Giovanna Antonelli estiver em seu carro, prestes a sair. “Eu não acredito, eu não mandei você sumir, desaparecer?”, perguntará a morena. A jovem tentará dar partida e ir embora, mas Maurinho abrirá a porta do carro e a segurará.

“Fica quietinha e me ouve, papai tá precisando de uma força”, dirá ele. A prostituta afirmará que isso é problema dele, mas Maurinho rebaterá: “Problema nosso. Meu problema é sério, muito sério. Negócio é o seguinte: eu andei pegando um carro emprestado aí, desses que a gente revende depois por um preço mais barato”, falará.

“Você tá roubando carro, Maurinho?”, debochará Capitu. “Que é isso, não é tão simples assim, não. A parada era legal. Mas aí apareceu um sujeitinho lá, que não tinha nada a ver com a situação, não sei se você está me entendendo. Resultado: meus sócios, ex-sócios a essa altura, estão me cobrando a grana do carro, e eu não tenho ninguém a quem recorrer a não ser você, minha linda Capitu. Tão cheirosinha, tão bonitinha”, explicará o golpista.

Ele lamberá o rosto da ex, e ela cuspirá na cara dele. A vizinha de Helena (Vera Fischer) dirá que tem nojo do criminoso, e ele falará que precisa de R$ 10 mil para ontem. “Dane-se você, danem-se os caras, eu tô me lixando pra você”, ela afirmará. “Tô sabendo que você tá cheia da grana. E é bom você querer me ajudar, porque senão eu vou contar pra todo mundo a putinha que você é”, ameaçará o mau-caráter.

“Bota um cartaz na rua. É um favor que você me faz”, desafiará a filha de Paschoal (Leonardo Villar). Maurinho dirá que começará contando a Fred (Luigi Baricelli). “Quero ver a paixão da adolescência resistir a uma bomba dessas”, declarará o malandro. Capitu o expulsará do carro e irá embora aos prantos, muito nervosa.

Amiga traíra

De volta em sua casa, ela desabafará com Simone, e a falsa amiga dirá que Capitu precisa colocar limites em Maurinho. “Meu Deus do céu, como eu vou conseguir R$ 10 mil da noite pro dia?”, vai se desesperar a garota de programa.

A personagem de Vanessa Mesquita, então, sugerirá que ela saia com Orlando novamente: “Deixa de ser teimosa, mulher. Orlando é a única pessoa que pode te ajudar nesse momento”.

Capitu pedirá que ela nunca mais toque no nome do ex-cliente, de quem tem asco. “Esse sujeito é perigoso. Bota isso na tua cabeça de uma vez por todas”, esbravejará. Mas Simone continuará insistindo, dizendo que a amiga tem o homem nas mãos, conseguirá o dinheiro fácil e só precisará sair com ele uma noite. A personagem de Giovanna Antonelli continuará chorando, sem saber o que fazer.

