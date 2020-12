Mauro Cezar critica substituições de Rogério Ceni e gol perdido por Vitinho: ‘Inaceitável’

O Flamengo acabou surpreendido e foi eliminado em casa pelo Racing-ARG nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira. A eliminação ficou marcada por alguns erros individuais, incluindo o gol perdido por Vitinho, na cara do gol, no fim do primeiro tempo.

Durante sua participação no “Linha de Passe” logo após o jogo, o comentarista Mauro Cezar Pereira analisou o lance e criticou o atacante. Segundo o jornalista, o gol perdido foi “inaceitável”.

– O gol que o Vitinho perde depois do passe do Arrascaeta no final do primeiro tempo é inaceitável. É impressionante. Ele teve a bola sob seu domínio, teve tempo, pôde escolher como finalizar e rolou a bola pela linha de fundo. Foram várias oportunidades perdidas – afirmou.

Quem também foi alvo das críticas do comunicador foi o treinador Rogério Ceni, que tirou Arrascaeta e Everton Ribeiro no segundo tempo, dois dos principais batedores de pênalti da equipe. Segundo Mauro, as substituições foram “muito questionáveis”.

– O Flamengo, depois das saídas dos dois meias, e aí acho que o Rogério se associou aos jogadores que perdem os gols quando ele resolve fazer mudanças muito questionáveis, para dizer o mínimo. Ele tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro e deixa o Vitinho? Realmente, não tem explicação – concluiu.