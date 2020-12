Mauro Cezar diz que Flamengo toma ‘decisão acertada’ em não renovação com Diego Alves; ele explica

O jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que caso o Flamengo não aceite uma renovação com o goleiro Diego Alves nos parâmetros pedidos pelo profissional, o clube estaria tomando uma decisão acertada. O contrato do arqueiro termina nesse fim de ano e Diego pediu um aumento significativo para renovar.

– O Flamengo está tomando uma decisão que o Diego Alves, me parece uma decisão acertada. Vi torcedores do Flamengo clamando ‘renova com ele’. Não concordo – disse, em podcast do ‘Uol’, antes de completar.

– Diego Alves é um goleiro que vai fazer 36 anos, tem histórico de lesões, já está na história do clube. Ele tem direito de pedir um salário maior, mas se ele quer ganhar mais – 23%, 25% – e o Flamengo acha que não está no orçamento, então que não se renove, porque se você aumentar 1/4 do salário do goleiro, terá uma cobrança dos outros atletas.

O jornalista citou ainda o atacante, Pedro, que estava no Rubro-Negro por empréstimo e teve o passe comprado em definitivo. Mauro usou a situação em paralelo para explicar o motivo pelo qual a renovação nos termos pedidos pelo goleiro de 35 anos não seria responsável.

– Pedro é um jogador jovem, investimento, que vai dar retorno técnico e você pode vender depois por uma bela quantia. É um investimento. O Diego, ao contrário. Teve uma ótima carreira, mas vai fazer 36 anos. Então se ele tem uma proposta de fora, acho que tudo bem, que ele siga o caminho dele – disse, completando que o arqueiro fará falta, mas também acredita que não faria sentido ele apoiar uma administração mais responsável por parte dos dirigentes, mas ao mesmo tempo aceitar qualquer termo pedido por um jogador.