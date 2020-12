Mauro Cezar vê melhora no Palmeiras, mas ressalta que goleada não pode empolgar

Apesar dos bons resultados recentes e da goleada do Palmeiras sobre o Delfín (EQU) por 5 a 0 na última quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o jornalista Mauro Cezar Pereira pregou cautela. Segundo Mauro, o time pratica bom futebol sob o comando de Abel Ferreira, mas o adversário não é parâmetro e o time precisa de testes maiores para ser principal candidato ao título da competição.

> Veja a tabela da Libertadores

– O Palmeiras não pode ser apontado como favorito por golear o Delfín, mas caminha para ter um time competitivo nos momentos decisivos da temporada. Vai pegar o Libertad (PAR) agora. Tem uns atalhos e está passando por eles sem tropeços. É um caminho bom do Palmeiras depois de jogar dez meses no lixo – disse Mauro no programa “Linha de Passe”, da ESPN, da última quarta-feira.

– O Palmeiras pratica um bom futebol, é muito mais competitivo, busca o gol, mas também tem enfrentado adversários mais fracos. Até agora, são adversários não tão pesados com o Abel, mas o time está jogando. Foram oito gols no Delfín. O time é fraco, mas passou de fase, isso não pode ser ignorado. Passou pelos problemas de Covid. O trabalho carece de testes maiores – completou.

O Palmeiras está vivo nas duas competições eliminatórias e bem colocado no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, enfrenta o Libertad (PAR) nas quartas de final; na Copa do Brasil, encara o América-MG nas semifinais; e no Brasileirão é 5º colocado com 37 pontos, cinco a menos que o líder Atlético-MG.