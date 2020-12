Mavs aplica surra histórica no Clippers

(1-2) Dallas Mavericks 124 x 73 Los Angeles Clippers (2-1)

Dallas

Luka Doncic: 24 pontos, nove rebotes, oito assistências, 8-9 nos lances livres e 8-18 nos arremessos de quadra; 26 minutos em quadra

Josh Richardson: 21 pontos, 4-8 nos arremessos do perímetro e 8-13 nos arremessos de quadra

Tim Hardaway Jr.: 18 pontos, cinco rebotes, 4-8 nos arremessos do perímetro e 7-14 nos arremessos de quadra

Jalen Brunson: 11 pontos

L.A. Clippers

Paul George: 15 pontos, quatro assistências, 0-6 nos arremessos do perímetro e 4-13 nos arremessos de quadra

Serge Ibaka: 13 pontos, nove rebotes e 6-11 nos arremessos de quadra

(2-1) Brooklyn Nets 104 x 106 Charlotte Hornets (1-2)

Brooklyn

Kevin Durant: 29 pontos, quatro assistências, 5-7 nos arremessos do perímetro e 9-15 nos arremessos de quadra

Kyrie Irving: 25 pontos, seis assistências, 3-8 nos arremessos do perímetro e 10-17 nos arremessos de quadra

Joe Harris: 13 pontos

Timothé Luwawu-Cabarrot: 11 pontos, 3-3 nos arremessos do perímetro e 4-4 nos arremessos de quadra

Caris LeVert: dez pontos, cinco rebotes, quatro assistências e 4-12 nos arremessos de quadra

Jarrett Allen: oito pontos e 14 rebotes

Charlotte

Gordon Hayward: 28 pontos, seis rebotes, sete assistências e 12-20 nos arremessos de quadra

Terry Rozier: 19 pontos, quatro rebotes, cinco assistências e 7-14 nos arremessos de quadra

PJ Washington: 14 pontos, 12 rebotes, cinco assistências e 6-16 nos arremessos de quadra

Devonte’ Graham: 13 pontos, oito rebotes e 5-15 nos arremessos de quadra

Bismack Biyombo: 12 pontos, seis rebotes e 5-6 nos arremessos de quadra

Miles Bridges: dez pontos, quatro rebotes e dois tocos

(3-0) Orlando Magic 120 x 113 Washington Wizards (0-3)

Orlando

Markelle Fultz: 26 pontos e 11-21 nos arremessos de quadra

Terrence Ross: 26 pontos, 4-7 nos arremessos de perímetro, 8-8 nos lances livres e 7-15 nos arremessos de quadra

Evan Fournier: 19 pontos, 9-10 nos lances livres

Nikola Vucevic: 15 pontos, oito rebotes, quatro assistências e 5-11 nos arremessos de quadra

Cole Anthony: 12 pontos e sete rebotes

Washington

Bradley Beal: 29 pontos, cinco rebotes, sete assistências, 0-7 nos arremessos de perímetro, 9-9 nos lances livres e 10-29 nos arremessos de quadra

Raulzinho: 22 pontos, quatro rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e 10-17 nos arremessos de quadra

Thomas Bryant: 16 pontos, sete rebotes, cinco assistências e 8-15 nos arremessos de quadra

Troy Brown: 12 pontos e cinco rebotes

(2-1) San Antonio Spurs 95 x 98 New Orleans Pelicans (2-1)

San Antonio

Rudy Gay: 22 pontos, seis rebotes, dois tocos e 9-20 nos arremessos de quadra

Lonnie Walker: 16 pontos, 4-7 nos arremessos de perímetro e 6-14 nos arremessos de quadra

Keldon Johnson: 14 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, dois tocos e 5-10 nos arremessos de quadra

Dejounte Murray: 13 pontos, sete rebotes, seis desperdícios de bola e 6-9 nos arremessos de quadra

DeMar DeRozan: oito pontos, dez assistências e 3-12 nos arremessos de quadra

New Orleans

Brandon Ingram: 28 pontos, 11 rebotes, seis assistências, 8-10 nos lances livres e 9-23 nos arremessos de quadra

Zion Williamson: 18 pontos, 11 rebotes, cinco roubos de bola e 7-22 nos arremessos de quadra

Lonzo Ball: 16 pontos, oito rebotes, cinco assistências, cinco roubos de bola e 7-14 nos arremessos de quadra

Josh Hart: 12 pontos e dez rebotes

(2-1) Philadelphia 76ers 94 x 118 Cleveland Cavaliers (3-0)

Philadelphia

Tobias Harris: 16 pontos, nove rebotes, cinco assistências, três roubos de bola, 4-6 nos arremessos de perímetro e 5-10 nos arremessos de quadra

Ben Simmons: 15 pontos, seis rebotes, quatro assistências, seis desperdícios de bola e 5-8 nos arremessos de quadra

Mike Scott: 12 pontos

Cleveland

Andre Drummond: 24 pontos, 14 rebotes, três roubos de bola, dois tocos e 11-18 nos arremessos de quadra

Collin Sexton: 22 pontos e 8-15 nos arremessos de quadra

Darius Garland: 14 pontos, sete assistências e 7-15 nos arremessos de quadra

Cedi Osman: 14 pontos e 5-8 nos arremessos de quadra

Larry Nance Jr.: 13 pontos, quatro rebotes, cinco assistências e 5-6 nos arremessos de quadra

(1-2) Milwaukee Bucks 110 x 130 New York Knicks (1-2)

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 27 pontos, 13 rebotes, cinco assistências, três roubos de bola, 8-13 nos lances livres e 9-15 nos arremessos de quadra

Khris Middleton: 22 pontos, quatro rebotes, cinco assistências e 8-18 nos arremessos de quadra

Bobby Portis: 17 pontos, sete rebotes e 7-12 nos arremessos de quadra

New York

Julius Randle: 29 pontos, 14 rebotes, sete assistências, 10-11 nos lances livres e 8-17 nos arremessos de quadra

Elfrid Payton: 27 pontos, sete assistências, 3-3 nos arremessos de perímetro e 12-16 nos arremessos de quadra

Alec Burks: 18 pontos, cinco assistências, 4-5 nos arremessos de perímetro e 5-7 nos arremessos de quadra

RJ Barrett: 17 pontos, oito rebotes, quatro assistências e 7-17 nos arremessos de quadra

Frank Ntilikina: 12 pontos, 4-4 nos arremessos de perímetro e 4-6 nos arremessos de quadra

(1-2) Golden State Warriors 129 x 128 Chicago Bulls (0-3)

Golden State

Stephen Curry: 36 pontos, seis assistências, dois tocos e 5-15 nos arremessos de perímetro, 9-9 nos lances livres e 11-25 nos arremessos de quadra

Andrew Wiggins: 19 pontos, nove rebotes, quatro assistências e 6-15 nos arremessos de quadra

Eric Paschall: 15 pontos e 6-7 nos lances livres

Damion Lee: 12 pontos, 4-5 nos arremessos de perímetro e a cesta da vitória

Kelly Oubre: oito pontos, 11 rebotes, quatro roubos de bola e 3-16 nos arremessos de quadra

Chicago

Zach LaVine: 33 pontos, sete rebotes, dois tocos, sete desperdícios de bola, 4-12 nos arremessos de perímetro, 7-9 nos lances livres e 11-23 nos arremessos de quadra

Lauri Markkanen: 23 pontos, sete rebotes, 4-7 nos arremessos de perímetro e 7-13 nos arremessos de quadra

Wendell Carter Jr.: 22 pontos, 13 rebotes, quatro assistências e 8-9 nos arremessos de quadra

Coby White: 20 pontos, sete rebotes, cinco assistências, 4-9 nos arremessos de perímetro e 8-19 nos arremessos de quadra

Otto Porter: 12 pontos e seis rebotes

(1-2) Boston Celtics 107 x 108 Indiana Pacers (3-0)

Boston

Jayson Tatum: 25 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, cinco desperdícios de bola e 9-21 nos arremessos de quadra

Jaylen Brown: 18 pontos, quatro assistências e 8-13 nos arremessos de quadra

Payton Pritchard: 13 pontos, 3-3 nos arremessos de perímetro e 5-5 nos arremessos de quadra

Robert Williams: 12 pontos, quatro rebotes, quatro roubos de bola, dois tocos e 6-7 nos arremessos de quadra

Marcus Smart: 11 pontos e seis assistências

Indiana

Malcolm Brodgon: 25 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, cinco desperdícios de bola e 11-20 nos arremessos de quadra

Domantas Sabonis: 19 pontos, dez rebotes, cinco assistências e 8-18 nos arremessos de quadra

TJ Warren: 17 pontos, cinco rebotes e 8-14 nos arremessos de quadra

Doug McDermott: 16 pontos, 3-7 nos arremessos de perímetro e 6-12 nos arremessos de quadra

Justin Holiday: 13 pontos, quatro rebotes e 5-7 nos arremessos de quadra

Myles Turner: dez pontos, sete rebotes, cinco tocos e 3-10 nos arremessos de quadra

(2-1) Phoenix Suns 116 x 100 Sacramento Kings (2-1)

Phoenix

Mikal Bridges: 22 pontos, sete rebotes, 4-8 nos arremessos de perímetro e 9-15 nos arremessos de quadra

Cameron Johnson: 21 pontos, 3-4 nos arremessos de perímetro e 7-9 nos arremessos de quadra

Devin Booker: 20 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e 8-19 nos arremessos de quadra

Deandre Ayton: 11 pontos, 15 rebotes, quatro assistências e 5-11 nos arremessos de quadra

Frank Kaminsky: 11 pontos

Chris Paul: oito pontos, quatro rebotes, 12 assistências e 4-10 nos arremessos de quadra

Sacramento

Buddy Hield: 17 pontos, 3-9 nos arremessos de perímetro e 6-16 nos arremessos de quadra

Tyrese Haliburton: 15 pontos, seis assistências, 3-4 nos arremessos de perímetro e 6-7 nos arremessos de quadra

De’Aaron Fox: 12 pontos, quatro assistências, cinco desperdícios de bola e 4-12 nos arremessos de quadra

Marvin Bagley: 11 pontos, oito rebotes e 5-13 nos arremessos de quadra

Harrison Barnes: dez pontos, sete rebotes e 4-6 nos arremessos de quadra

Richaun Holmes: oito pontos e 11 rebotes

(2-1) Minnesota Timberwolves 91 x 127 Los Angeles Lakers (2-1)

Minnesota

Anthony Edwards: 15 pontos, quatro rebotes, 1-9 nos arremessos de perímetro e 6-21 nos arremessos de quadra

Naz Reid: 11 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

L.A. Lakers

Kyle Kuzma: 20 pontos, três tocos, 4-6 nos arremessos de perímetro e 8-12 nos arremessos de quadra

LeBron James: 18 pontos, nove rebotes, cinco assistências e 6-13 nos arremessos de quadra

Marc Gasol: 12 pontos, sete rebotes, oito assistências, quatro tocos, 3-3 nos arremessos de perímetro e 4-4 nos arremessos de quadra

Montrezl Harrell: 12 pontos e 6-10 nos arremessos de quadra

Talen Horton-Tucker: 12 pontos e 4-12 nos arremessos de quadra

Dennis Schroder: 11 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e 5-10 nos arremessos de quadra

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

YouTube

Twitter

Facebook