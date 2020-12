Mayra Cardi e Arthur Aguiar voltaram? Internautas se revoltam com foto · .

Uma foto sobre o suposto retorno de Mayra Cardi e Arthur Aguiar revoltou os internautas. Nesta quinta-feira (24), uma imagem na qual pessoas identificadas como o ex-casal tentam ingressar em um restaurante localizado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, viralizou nas redes sociais e irritou os fãs da coach, que a defenderam na época do término.

“Defendi e tomei as dores da Mayra Cardi para ela ir lá e voltar com o Arthur Aguiar. Gastei a sororidade que nem tinha tanto assim à toa”, desabafou um perfil identificado como Raissa no Twitter. “Acho que estou aprendendo a ser otária com a Mayra Cardi”, comentou Gabriela Gomes.

“Não queria, mas eu não consigo não sentir raiva da Mayra Cardi. Sério, o jeito que defendi essa mulher para ela voltar com aquele encosto”, pontuou outro perfil identificado como Isa.

Na terça-feira (22), Mayra disse que iniciou os preparativos para o seu próximo casamento, sem compartilhar o nome do noivo. “Eu vou casar, em breve conto para vocês”, comentou a coach.

Conforme divulgado pelo ., a influenciadora digital está sendo investigada pela Justiça e o Ministério Público por suposta prática de bigamia. Quando Mayra trocou alianças com o ator, ela estava oficialmente casada com Egil Greto Guarize.

Confira o registro e as reações:

acho q tô aprendendo a ser otaria com a mayra cardi

— gabizinha 😝 (@gomessgabriela1) December 24, 2020

nao queria mas eu nao consigo nao sentir raiva da mayra cardi serio o jeito que eu defendi essa mulher pra ela voltar com aquele encosto

— isa (@anistxwn) December 24, 2020