Mayra Cardi é investigada por crime de bigamia após tentar anular casamento · .

Mayra Cardi está na mira da Justiça e do Ministério Público, que investigam se ela cometeu o crime de bigamia por ter trocado alianças com Arthur Aguiar mesmo ainda estando oficialmente casada com Egil Greto Guarize. Ela havia aberto um processo para tentar anular sua união com o ator da Record, mas desistiu após ser repreendida em juízo.

A influenciadora digital contraiu matrimônio com Greto em 26 de setembro de 2014 na Flórida, nos Estados Unidos, onde o ex-casal morava. Eles deram um fim ao relacionamento em junho de 2017, mas não assinaram o divórcio. Ela se mudou de volta para o Brasil, conheceu Aguiar e se casou com ele em 22 de dezembro do mesmo ano.

Após descobrir as inúmeras traições de Arthur, Mayra contratou advogados para desfazer a união. E foi nesse processo que veio à tona o documento do casamento com Egil. Antes de se divorciar do ator, ela precisaria regularizar a situação com seu ex-marido na Justiça brasileira.

Neste período, Mayra e Arthur trocaram farpas publicamente. Enquanto ela o expunha na imprensa, ele ameaçava buscar reparação financeira nos tribunais, alegando que era funcionário e sócio da ex-mulher nas empresas de coaching que ela administra.

Os advogados de Mayra entraram com uma apelação para que o casamento realizado nos EUA fosse convertido em matrimônio também no Brasil. Eles acreditavam que com essa cartada a Justiça anularia a união com Arthur e ela se veria livre de qualquer indenização que ele ameaçou requerer por conta da separação.

Mas os magistrados que analisaram o caso não atenderam aos pedidos de Mayra e disseram que se tratava de uma ação impossível diante das leis brasileiras. Nos despachos, os juizes consideram tanto o casamento com Egil quanto com Arthur válidos, e o fato de ela ter se casado com o primeiro nos EUA não invalidaria o contrato firmado com o segundo. Além disso, alertaram para o fato de que ela estaria cometendo o crime de bigamia.

A influenciadora então desistiu de dar sequência ao processo de reconhecimento de seu casamento com Egil aqui no Brasil e pediu o arquivamento. Mas a Justiça não ignorou o fato de ela estar casada com duas pessoas distintas e acionou o Ministério Público para investigar o caso, apontando os erros da ex-mulher de Arthur Aguiar.

“Não obstante a desistência da parte requerente, certo é que a patente irregularidade não pode ser ignorada”, disse o juiz Marcelo Benacchio em sua sentença. “Assim, pese embora a irregularidade constatada, não é possível o reconhecimento da nulidade na presente via administrativa”, continuou ele, encaminhando o caso ao Ministério Público.

O promotor Rogério Alvarez de Oliveira fez a primeira análise e sustentou a impossibilidade de anulação do casamento com Arthur Aguiar e reforçou que Mayra está oficialmente casada com dois homens diferentes, o que é proibido pela legislação brasileira. Ele encaminhou o caso para uma delegacia do Rio de Janeiro, que fará a investigação do crime de bigamia supostamente cometido pela influenciadora digital.

“Ora, a desistência da transcrição do casamento no exterior visando a não surtir efeitos no Brasil não tem o condão de afastar a conclusão de que Mayra contraiu dois matrimônios sem a respectiva dissolução de um deles, o que é vedado pela legislação pátria”, diz o promotor em seu despacho.

A reportagem procurou Mayra Cardi para comentar o caso, mas ela não respondeu até a publicação deste texto.