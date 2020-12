MC Rebecca dá presente caríssimo ao namorado, ganha pulseira e vira piada · .

O nome de MC Rebecca foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (26). A cantora viralizou ao aparecer em um vídeo em que troca presentes de Natal com o namorado, Lucas Godinho. Ela deu um IPhone 12 e dois pares de tênis ao amado, mas ganhou uma pulseira.

Nas gravações compartilhadas pela famosa no Stories do Instagram, ela registrou toda a reação do empresário ao receber os mimos. Mas foi a decepção dela ao abrir o presente que ganhou do amado que acabou divertindo os seguidores nas redes sociais.

“Ah, é uma pulseira”, diz ela ao abrir a sacola com o objeto. Não dá para dizer que a cantora ficou totalmente animada, mas ela pelo menos tentou disfarçar.

Na internet, uma pulseira da marca escolhida por Lucas pode ser encontrada por valores entre R$ 300 a R$ 500. Tênis como os escolhidos por Rebecca podem passar de R$ 200. Já o IPhone chega a R$ 12 mil nas lojas pesquisadas.

Usuários do Twitter não deixaram de fazer piada com momento. Mas teve também quem se solidarizou com o namorado da funkeira, apontando que ele teve a intenção de agradar a artista.

Mc Rebecca assumiu o namoro com Lucas Godinho em outubro deste ano. A artista ganhou notoriedade ao lançar a música Ao Som do 150, em 2018.

Confira o vídeo e as reações dos internautas:

eu na vida sou a mc rebecca, dou presente legal e só ganho coisa mixuruca (não que a pulseira seja, mas comparado ao que ela deu né kkkkkrying)

nunca me esqueço do copo de requeijão cheio de bala de maçã dentro que ganhei quando eu era criança, chorei de raiva pic.twitter.com/ZKz9NYwZk2

— elise (@elisesrs) December 26, 2020

Olha a cara da mc rebecca dps de ter dado um iphone +tenis e receber uma pulseira 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/au2iyqSfdN

— kassya santos (@kassyaa20) December 26, 2020

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A CARA DA MC REBECCA MANO EU TO RINDO COM TODO RESPEITO pic.twitter.com/TRyDsNW9Mu

— bianca (@zahirizos) December 26, 2020

Todos zoando a MC Rebecca, não importa o valor ou tamanho do presente, e sim o que ele significa.

— 🇧🇷 Jônatas Leifert em 🏡 💎 (@JonatasLeifert) December 26, 2020

até quando vcs vão ficar nessa de que presente nem sempre é por causa do valor em capital e sim do valor sentimental? a mc rebecca pode ter dado uma mansão pro namorado dela e ter recebido um grão de arroz, só eles vão saber o valor daqui (não to falando de dinheiro)

— juninho (@flwjuninho) December 26, 2020