MCU: Robert Downey Jr. comenta sobre o adeus à Tony Stark

Não foi fácil para os fãs da Marvel se despedirem do Homem de Ferro, agora que a produção de projetos do estúdio entrou para a sua quarta fase. Mas para Robert Downey Jr., a sensação é de gratidão e aprendizado.

Em entrevista para o Hindustan Times, o intérprete de Tony Stark comentou sobre o adeus ao personagem e o seu trabalho no MCU (Marvel Cinematic Universe).

“Eu fiz tudo o que pude com esse personagem e posso fazer outras coisas agora. Agora, sendo de meia-idade, você começa a olhar para trás e percebe que tudo isso faz parte da jornada e as coisas acabam. Eu sou sortudo e eternamente grato por ter chegado onde cheguei”, analisa o ator.

Fonte: Divulgação / Marvel Studios

Desde o lançamento de Homem de Ferro, em 2008, Tony Stark se tornou um dos maiores personagens do MCU, aparecendo em nove filmes do estúdio, além de fazer participações especiais em outras produções do mesmo universo.

“Cada projeto é diferente. Interpretar Tony/Homem de Ferro foi difícil e eu me esforcei bastante”, afirma Downey Jr.

Com o final de Tony Stark em Vingadores: Ultimato (2019), ele comentou sobre os aprendizados da jornada.

“Eu tive uma incrível história de dez anos com a Marvel que foi criativamente satisfatória. Agora eu tenho muito mais ambição de fazer coisas que nunca fiz antes. Evoluir é a chave — a pior coisa que você pode fazer é atrapalhar o seu próprio caminho. (…) Como ator, toda vez que recebo um roteiro agora, penso no compromisso e no tempo em que ficaria longe da minha esposa e dos meus filhos”, destaca o intérprete de Tony Stark.

A carreira de Robert Downey Jr. inegavelmente decolou após a sua entrada no MCU, mas antes disso ele já tinha sido indicado ao Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em Chaplin (1992).

O próximo lançamento do MCU é Viúva Negra, em 7 de maio de 2021.