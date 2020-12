Sumida de Vila dos Ventos há mais de 20 anos, Maria Adília (Inez Viana) será resgatada de seu exílio no Rio de Janeiro pelo filho. Ao encontrar a mãe na novela das seis da Globo, Lino (José Henrique Ligabue) não conterá a emoção e se jogará nos braços dela após ouvir uma súplica. “Me dá um abraço, meu filho”, pedirá a mulher com lágrimas nos olhos em Flor do Caribe.

Após seguir pistas dadas pela cantora Elba Ramalho, Lino e Carol (Maria Joana) irão até a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e encontrarão Jurema Batista (Dadá Coelho), uma repentista que canta histórias parecidas com a vida da família de dona Veridiana (Laura Cardoso).

Ao conversar com a mulher e revelar que estão à procura de Maria Adília, o casal dará um passo importante. A repentista prometerá que contará tudo que sabe sobre a desaparecida, e os dois a acompanharão até a sua casa

Lá, Lino se mostrará agoniado por notícias da mãe. Jurema mostrará fotos de crianças e perguntará se o rapaz as reconhece, mas ele negará. Quando ela mostrar a imagem de uma senhora, o irmão de Candinho (José Loreto) reconhecerá Veridiana.

“Onde foi que a senhora encontrou essas fotos, dona? Foi minha mãe que lhe deu, não foi? Ela mora aqui ainda? Ou essa casa era dela e ela morreu?”, vai se agitar Lino.

Carol pedirá que ele se acalme e insistirá que a mulher dê explicações. “Essa aqui é Maria Adília. Quer dizer, era né. Porque isso aqui foi quando ela saiu lá do Rio Grande do Norte e andou esse mundão todinho até chegar aqui no Rio de Janeiro”, dirá a repentista, mostrando uma outra imagem.

“Chega de lero-lero moça, onde foi que você conseguiu essa foto? Por que você tem essas fotos? Por quê? Por que ela morreu foi? Me diga!”, implorará Lino, que de tão nervoso, não perceberá a mãe entrar na sala.

“Me dá um abraço meu filho. Mas um abraço bem apertado”, pedirá Maria Adília, com lágrimas nos olhos. Mãe e filho se abraçarão emocionados, e lágrimas escorrerão dos olhos dos dois.

“Não tô acreditando ainda, que eu tô aqui, com a minha mainha!”, comemorará Lino. “Vinte e tantos anos se passaram e você continua assim, esse menino doce. Doce, mas forte!”, observará a mãe orgulhosa.

Ela se lembrará dos filhos quando crianças, falará de Lino e Dadá (Renata Roberta), de quando os amamentou e lamentará não ter feito o mesmo com caçula. “Só Candinho, coitado. Que eu quase nem pude amamentar direito, porque eu vim embora né? Ele era quase um recém-nascido. Mas eu voltei pra vê-lo, e ele já tava crescidinho. Não posso me lembrar disso não, porque sofri muito pra deixar esses meninos”, relatará a senhora.

“Imagino que deve ter sido muito difícil para a senhora. Ainda mais esses três filhos tão lindos”, falará Carol. “Foi, foi muito sofrido. Mas não teve jeito. E olha que eu penei viu? Penei muito pra viver aqui na cidade grande. Até que eu descobri meu jeito para escrever esses cordéis. Esses mesmo que Jurema vende na feira, pra mim”, começará a contar.

“E Jurema é uma boa amiga. Me deu pouso, me deu esse lugar aqui para morar. Mas, mais do que isso, ela me emprestou o seu nome. Pra que eu não precisasse colocar o meu nos livretos”, explicará Maria Adília.

Carol perguntará por que ela não coloca o próprio nome nos livretos, já que são versos tão bonitos. “Eu troquei de nome com Jurema pra que ninguém me encontrasse. Nem quem desgraçou a minha vida”, soltará.

Resgate secreto

“Só que agora eu lhe encontrei, minha mãe, com a ajuda de Carol. E eu vou lhe levar embora de volta para Vila dos Ventos. Olhe, porque vóinha tem uma saudade que não aguenta dentro do peito. E o maior sonho dos meus irmãos é lhe dar um abraço. Não passa um dia que a gente não fale em você!”, contará Lino, entusiasmado.

Maria Adília dirá que está muito feliz do filho a ter encontrado, mas que não voltará com ele para o Rio Grande do Norte. Mas Lino não aceitará e explicará para a mulher como é importante sua volta.

“Preste bem atenção, minha mãe. Vóinha já tá com muita idade, não sabe até quando ela vai viver, não. Eu pergunto se você vai deixar ela ir-se embora do mundo, sem realizar o seu maior desejo de todos, que é lhe reencontrar”, questionará o rendeiro.

As palavras do rapaz tocarão a fujona, que falará que só vai com uma condição: “Tem que ser em segredo. Ninguém, mas ninguém em Vila dos Ventos, nem em todo o Rio Grande do Norte, pode saber que eu voltei pra lá”.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

