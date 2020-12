Luciana Gimenez resolveu seguir a tendência de muitos comunicadores e investir na carreira de youtuber. Com futuro incerto na televisão, a apresentadora estreou um canal na plataforma para levar entretenimento aos fãs. “Quero me divertir”, disse ela em vídeos publicados no Stories do Instagram.

A famosa completa 20 anos na RedeTV! em janeiro de 2021, mas estaria com os dias contados no canal, segundo o colunista Flávio Ricco, do R7. O jornalista revelou que a comunicadora enfrenta problemas para renovar o contrato.

Nas gravações publicadas na rede social, Luciana explicou que sempre compartilhou conteúdo no canal, mas nada muito elaborado. Desta vez, a ideia é entregar novidades aos seguidores.

“Até meio clichê falar de canal no YouTube agora, mas é porque eu nunca pensei em alguma coisa que fosse eu. Eu não queria fazer só por fazer. Eu tô começando agora, eu tenho várias coisas lá, mas engajadamente tô começando agora”.

“Espero que seja legal. Vou precisar de vocês, [precisar] que comentem, que me falem o que estão achando. Se não gostar, fala com educação… É o começo. Quero me divertir, porque é isso que vale. Passar algumas coisas legais… Trazer felicidade, entretenimento e dar risada”, completou.

Procurada pelo ., a RedeTV! afastou os boatos sobre a saída da comunicadora. “O contrato de Luciana Gimenez está em vigor”, informou a assessoria do canal. Na emissora, Luciana apresenta duas atrações: o SuperPop e o Luciana By Night.

Assista ao vídeo a seguir: