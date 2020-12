‘Me mandou pro SPA’ · .

Convidada do programa Sensacional desta quinta-feira (31), na RedeTV!, Amanda Françozo revelou exigências feitas por Silvio Santos, seu chefe na época em que trabalhava no SBT. “Um dia ele falou que eu estava com o braço muito grosso e me pediu para ir a um SPA”, entregou, em nota obtida com exclusividade pelo ..

“Ele assistia e dizia o que estava bom ou não. ‘Não gostei da sandália da Amanda’, ‘essa blusa não estava legal’. Um dia ele me pediu para ir a um SPA para voltar com os braços mais finos”, relatou ela. No entanto, Amanda não se sentia ofendida com as exigências de Silvio Santos quanto à sua aparência.

“Eu encarava como um carinho. ‘Olha, ele está prestando atenção no que estou fazendo, na imagem que estou passando, quer minha evolução’. Então sempre ouvi o que ele tinha a dizer e tentei fazer o máximo que pude”, afirmou a jornalista, que trabalhou no SBT nos anos 1990.

Amanda foi assistente de palco, bailarina e apresentadora do programa Fantasia (1997-2008). No SBT, ainda apresentou o programa Tentação (1994-2009), além de alguns sorteios da Tele-Sena na década de 1990.

Além de relembrar a relação com Silvio Santos, Amanda também falou sobre a maternidade. Aos 41 anos, a apresentadora é mãe de Vitória, nascida em agosto de 2019, fruto de sua relação com o empresário Gregor Ferreira. “Penso sobre ter demorado tanto, porque poderia ter outro”, avaliou ela.

Apresentado por Daniela Albuquerque, o último Sensacional de 2020 também contará com a presença da sensitiva Marcia Fernandes. A atração irá ao ar nesta quinta-feira (31), a partir das 22h30 (horário de Brasília), na RedeTV!.