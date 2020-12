‘Me tratou como m***; pensa que os jogadores são figurinhas’

Ídolo do Barcelona e multicampeão no clube, o ex-goleiro Victor Valdés iniciou sua carreira de treinador em julho deste ano ao assumir o comando do UA Horta, da 4ª divisão espanhola.

Mas, nas últimas semanas, alguns problemas têm sido vistos com a dispensa de três jogadores do plantel.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Entre esses está Sergi Moreno, atacante que seria referência do setor para o treinador.

Em entrevista ao canal Barcelona Televisión, o centroavante detonou os métodos utilizados pelo ex-goleiro, dizendo que foi tratado como “m***” e falando sobre a “falta de humanidade e egocentrismo” do agora treinador.

“Somos jogadores de futebol, mas, acima de tudo, pessoas. Valdés pensa que joga FIFA como se os jogadores fossem figurinhas”, disparou.

Valdés antes de partida de time da base do Barcelona Getty

“A situação é insuportável, uma pena porque havia gente para lutar por tudo. Mas as pessoas não estão jogando como sabem porque há muita tensão”, revelou.

“Eu estava fazendo treino físico no ginásio e, quando acabou a sessão, ele foi até mim e me disse que não contava comigo, que não era o que esperava no futebol, que eu poderia pegar minhas coisas e sair. Sem aviso prévio, sem avisar antes. Que eu não pude mais treinar porque ele queria contratar outros jogadores”, reclamou.

“Não é culpa do clube. Valdés perdeu as formas, não o clube”, completou.

Atualmente, o UA Horta é o 7º colocado de seu grupo na quarta divisão, com 8 pontos conquistados e duas vitórias em sete jogos.