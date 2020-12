MEC: Está aberto o período para justificar ausência no Encceja 2019

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta segunda-feira (14) o período para justificar a ausência na edição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2019. Conforme estabelecido no edital, o período se inicia hoje às 10h e vai até as 23h59 do dia 20 de dezembro (no horário de Brasília). A justificativa deve ser feita no site do Encceja. Clique aqui para acessar.

De acordo com o edital, o candidato ao Encceja 2020 deve apresentar documento para comprovar a justificativa. Nesse sentido, o Inep deve aceitar documentos que comprovem assalto/furto, acidente de trânsito, casamento/união estável, morte na família, maternidade ou paternidade, entre outros.

No entanto, não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitido por pais ou responsáveis. Os documentos para justificativa de ausência devem conter todas as especificações do Anexo II do edital e devem estar legíveis. Os formatos aceitos são PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB. Além disso, o participante que concluir a solicitação não poderá substituir o documento de justificativa de ausência enviado.

O resultado preliminar para as justificativas deve ficar pronto no dia 28 de dezembro. Já o resultado final ficará disponível no dia 11 de janeiro, após o período de recurso.

Já o período de inscrição do Encceja 2020 tem início no dia 11 de janeiro de 2021 e vai até o dia 22 do mesmo mês. A aplicação da prova está prevista para o dia 25 de abril de 2021.

Sobre o Encceja

Criado em 2002, o Encceja tem o objetivo de avaliar o conhecimento de jovens e adultos que voltaram a estudar em uma idade já avançada por não conseguirem se formar no tempo adequado. As provas contam com quatro cadernos, mas eles se dividem de acordo com o nível (fundamental ou médio). No total, são 120 questões (30 de cada caderno) e uma prova de redação, sendo a pontuação máxima 180 pontos para as questões objetivas e 10 pontos para a redação.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Corte no MEC pode afetar educação básica em até R$ 1 bilhão.