Média diária de casos e mortes por coronavírus crescem mais de 60% em dezembro

O Brasil registrou uma média diária de casos e mortes 60% maior que no mês anterior. Com intuito de diminuir esses valores, alguns estados estão tomando medidas pesadas.

Assim como, o estado de São Paulo é o que mais vem registrando casos da doença. Além disso, para especialistas, essa média poderá ser maior nos próximos meses.

Média diária de casos e mortes por Covid-19

Dezembro registrou a média diária de casos e mortes por Covid-19 maior do que em novembro. Assim como, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo foram os mais afetados pelo vírus. Confira abaixo o número total de casos, mortes e recuperados registrados:

Casos: 7.448.560;

Mortes: 190.448;

Recuperados: 6.512.717.

Por dia, são registrados cerca de 7 mil casos. Enquanto em novembro foram registrados por dia um total de 4.344. Visto que houve um aumento de mais de 60% em comparação.

Devido aumento dos casos cidades entram em fase vermelha

O aumento da média diária de casos e mortes vem preocupando algumas cidades. De tal forma que estão adotando medidas de caráter extra de fase vermelha do coronavírus. Com a finalidade de reduzir os valores, São Paulo terá algumas restrições até dia 27 de dezembro. Confira números de casos em cada região brasileira:

Sudeste: 2.598.407 casos e 87.172 óbitos;

Sul: 21.041 óbitos e 1.304.379 casos;

Norte: Um total de 842.082 de casos e óbitos cerca de 17.678;

Nordeste: Casos 1.849.238 e óbitos 47.103;

Centro-oeste: Óbitos 17.494 e casos 854.454.

Taxas de ocupação de UTI também aumentam

No total, seis estados brasileiros estão com 80% dos leitos de UTI ocupados. Além disso, estão cada vez mais próximos de atingir a capacidade máxima. Sobretudo, por causa do crescimento do coronavírus nos últimos dias.

Conforme dados do portal CNN, Santa Catarina é o estado que mais tem leitos ocupados. Sendo o número de 88,3% de ocupação nas UTIs. Veja outros estados que estão passando pela mesma situação:

Paraná: 87%;

Pernambuco: 87%;

Espírito Santo: 83,6%;

Mato Grosso do Sul: 82%;

Rio Grande do Sul: 81,9%.

Brasil não tem restrições mais rígidas para controle da doença

Enquanto alguns países, como Reino Unido, estão aderindo a medidas restritivas do Covid-19, o Brasil não age com rigidez necessária. Além disso, o país só fechará suas fronteiras depois do dia 30 de dezembro.

Além disso, mesmo com o aumento da média diária de casos e mortes, o governo não tem nenhum plano concreto de imunização para a população. Consequentemente, haverá nos próximos dias um aumento maior de casos e óbitos em todo o país devido as comemorações de natal e ano novo.