Médica, ex-BBB Thelma Assis abandona isolamento e divide opiniões na web · .

Thelma Assis, campeã do BBB 20, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (28). A médica está em uma ilha particular com Rafa Kalimann, Bruna Marquezine e Manu Gavassi. Assim que as imagens surgiram nas redes sociais, alguns internautas começaram a criticar o fato de a profissional de saúde ter abandonado o isolamento social em meio à pandemia da Covid-19.

Alguns usuários da rede social resgataram um comercial de TV gravado por Thelma para a Prefeitura de São Paulo em que ela pede para as pessoas ficarem em casa como a melhor forma de evitar a transmissão do vírus.

“Thelminha ganhou dinheiro público pra fazer a campanha Fique em Casa e usou esse mesmo dinheiro pra não ficar em casa”, escreveu uma conta identificada como fã clube do ex-BBB Felipe Prior. “Lembram da Thelma ex-BBB que fez campanha para a Prefeitura de São Paulo sobre a Covid-19? Tá aí o isolamento da moça…Hipócrita”, comentou outro usuário identificado somente como Douglas.

No entanto, apesar de algumas críticas, a maioria dos internautas saíram em defesa da ex-BBB. “Tá todo mundo fazendo festinha em casa com família e amigos, indo pra boate, pra rave e pra praia lotada. A Thelma aluga uma ilha isolada com familia e amigos e o mesmo povo critica. Pra mim, é mais recalque que preocupação com a pandemia”, escreveu um admirador da ex-sister identificado como Will.

“Não tô entendendo esse ataque com a Thelminha. Outros ex-BBBs, desde que saíram da casa, estavam pouco se fudendo pra pandemia e vocês aplaudiam. Agora, a Thelma que foi passar o ano novo com as meninas numa ilha privada, tá recebendo comentários podres”, reclamou o internauta João.

A médica teve Covid-19 e tornou isso público recentemente. Ela lamentou ter pego a doença, mesmo tomando todos os cuidados ao sair para trabalhar fora de casa, como higienizar as mãos e usar máscara.

Confira algumas das reações a seguir:

a pessoa nao ficou um dia em casa e agr quer cancelar a thelma pq foi p uma ilha privada com no máximo 5 pessoas passar a virada do ano (sendo q ela ta em casa praticamente desde q o reality acabou). vão arrumar um serviço pic.twitter.com/BsFu3CtOby

— luix. (@favstun) December 28, 2020

Thelma testou positivo pra #COVIDー19 em 27 de NOVEMBRO.

Não tinha que tá isolada? De QUARENTENA?🤔

Ao invés disso, vai contaminar os empregados que irão cozinhar e servir as madames.

Bruna marquezine, Manu Gavassi e rafa kalimann 👏

Hipócritas do crlh. 🤢 pic.twitter.com/QLqRJpYbqg

— Eline✠ (@Eline_eu_) December 27, 2020

Tentando entender quem compara estar com 4 amigas, provavelmente todas testadas e nenhuma do grupo de risco, NUMA >>> ILHA <<<… com ter ido numa festa ou promover uma festa. É sério que estão forçando isso pra cancelar a Thelma?

— Stephanie Ribeiro (@RibSte) December 28, 2020

Tá todo mundo fazendo festinha em casa com família e amigos, indo pra boate, pra rave e pra praia lotada.

A Thelma aluga uma ilha isolada com familia e amigos e o mesmo povo critica, pra mim é mais recalque que preocupação com a pandemia. pic.twitter.com/9PvAh1Kntr

— insta: willgcm1 (@willgcm) December 28, 2020

Quando Carlinhos Maia fez a festa dele com + de 300 pessoas e sem respeitar as normas da #OMS, todos que defendia ele falavam que estávamos indignados porque não fomos convidado, e eu digo o mesmo pra quem tá criticando a Thelma, vocês estão nervosos porque não foram convidados! pic.twitter.com/G7lvqwjLSt

— Pedro Henrique 🎭 (@OlPedrohenrique) December 28, 2020