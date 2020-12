Mega Sena da Virada 2020/2021 paga R$ 300 milhões; saiba como fazer aposta

O prêmio da Mega da Virada de 2020 está estimado em R$ 300 milhões. Os brasileiros podem fazer apostas até o dia 31 de dezembro, às 17h.

Como sempre acontece com a Mega-Sena da Virada 2020/2021, o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor do prêmio é dividido entre quem acertou cinco dígitos. Se ninguém acertar cinco dígitos, o prêmio vai para quem acertou quatro, e assim por diante. A aposta mais simples custa R$ 4,50. O apostador também pode participar de bolões.

Ao divulgar sobre o prêmio estimado deste ano da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal também divulgou informações sobre como o prêmio renderia. De acordo com o banco, o valor de R$ 300 milhões, do prêmio principal, se fosse aplicado na poupança, renderia mais de R$ 347 mil no primeiro mês.

Um volante, em que a pessoa pode marcar seis dezenas na cartela, tem o custo de R$ 4,50. Também é possível apostar em bolões, que são comercializados em casas lotéricas. No caso da Mega-Sena, os bolões custam a partir de R$ 10. Cada cota não pode ser de menos de R$ 5. É permitido fazer bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

Como jogar a Mega-Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Mega da Virada CAIXA 2020/2021

O último concurso da Mega-Sena de final 0 ou 5 de cada ano civil, que tem a denominação comercial Mega da Virada, obedece às seguintes regras:

Prazo de comercialização: Durante os meses de novembro e dezembro, com captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos (a CAIXA informará com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que será sorteado no dia 31/12).

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:

62% – primeira faixa – seis acertos (sena);

19% – segunda faixa – cinco acertos (quina);

19% – terceira faixa – quatro acertos (quadra).

Composição da primeira faixa de premiação (sena):

– 62% do percentual destinado a prêmios, de acordo com a arrecadação do respectivo concurso;

– O total acumulado para o último concurso de final zero ou cinco do ano civil;

– O total acumulado para o concurso de final zero ou cinco;

– O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.

Critério de acumulação:

– Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);

– Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);

– Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

Como fazer o bolão da Mega-Sena da virada?

O Bolão Caixa para Mega-Sena da Virada é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Receba seu prêmio da Mega-Sena

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

Apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou Aplicativo Loterias CAIXA

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.