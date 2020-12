Megan Rapinoe critica seleção eleita pela Fifa: ‘Não jogo desde março’

Escolhida pela Fifa para a seleção do ano, Megan Rapinoe, melhor do mundo em 2018/19, usou as redes sociais para deixar sua opinião sobre a própria presença. Apesar de feliz, a jogadora questionou a indicação por estar sem jogar desde março, por conta de uma lesão no joelho.

“Obviamente, estou muito honrada por ter sido reconhecida por meus colegas ao redor do mundo que votaram no FifPro World11. Ao mesmo tempo, foi uma surpresa para mim ter atendido aos critérios de seleção, já que não participei de uma partida desde março”, disse a atleta, completando.

“Temos tantas jogadoras fenomenais ao redor do mundo e todas nós precisamos fazer o que pudermos reconhecê-las. O fato de eu ter sido selecionada mais uma vez lança luz sobre o fato de que, para impulsionar nosso jogo, precisamos continuar a investir no futebol feminino para dar a mais jogadoras a oportunidade de serem vistas na TV”, afirmou.

Ainda durante a postagem, Megan Rapinoe falou sobre o objetivo de voltar a jogar em 2021 e parabenizou todas as colegas premiadas durante a cerimônia do ‘The Best’.

“O futuro do nosso jogo é tão brilhante, o potencial é ilimitado e nosso compromisso em levá-lo adiante de todos os ângulos possíveis tem que corresponder a isso. Mais uma vez, sinto-me honrada e lisonjeada por ter sido reconhecida por meus colegas por esta homenagem e estou ansiosa para voltar a trabalhar em 2021. Parabéns a toda mulher incrível selecionada no The Best. Este é mais um ano inovador no futebol feminino. Boas festas, saúde e felicidade a todos”, finalizou.

Lucy Bronze, lateral do Manchester City, foi eleita a melhor jogadora do mundo. Ela, que defendeu o Lyon até agosto, venceu a dinamarquesa Pernille Harder, ex-Wolfsburg e que está o Chelsea, e a zagueira francesa Wendie Renard, do Lyon.

Sarah Bouhaddi, do Lyon, foi eleita a melhor goleira do ano. Entre as treinadoras, Sarina Wiegman, da seleção holandesa, faturou o prêmio.

A Fifa também anunciou a seleção da temporada no feminino, eleita pelo sindicato mundial de jogadores profissionais (FIFPro): Christiane Endler (PSG); Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (Lyon) e Millie Bright (Chelsea); Tobin Heath (Manchester United), Veronica Boquete (Milan), Barbara Bonansea (Juventus) e Megan Rapinoe (OL Reign); Delphine Cascarino (Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal) e Pernille Harder (Chelsea).