Meio-campista palmeirense Felipe Melo passa por nova cirurgia no tornozelo

Em recuperação de fratura no tornozelo esquerdo, Felipe Melo passou por nova intervenção cirúrgica nesta terça-feira. Com o procedimento realizado de maneira bem-sucedida, o experiente meio-campista do Palmeiras segue no processo de reabilitação.

Por meio de seu perfil no Instagram, Felipe Melo publicou vídeo gravado pouco antes de iniciar a cirurgia, que já estava prevista. “Isso vai me possibilitar, a partir de amanhã, já começar a fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer. Coisa linda! Deus é bom, tem encurtado o tempo”, disse.

A cirurgia foi realizada para retirar pino do tornozelo esquerdo e faz parte do tratamento. Em nova publicação no Instagram, instalado em uma cama hospitalar, o volante aparece acompanhando a partida entre Juventus e Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. “Acabei a operação agora. Tudo bem, graças a Deus”, disse, em italiano.

Após a cirurgia, realizada de maneira bem-sucedida, Felipe Melo gravou o vídeo abaixo enquanto acompanhava o jogo entre Juventus e Fiorentina, pelo Campeonato Italiano: #GazetaVerdao pic.twitter.com/mFVre3uftU — Bruno Ceccon (@b_ceccon) December 22, 2020

Felipe Melo sofreu fratura no tornozelo esquerdo durante o triunfo sobre o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Operado no último dia 9 de novembro, o meio-campista precisará de três a quatro meses para se recuperar, prazo que ele tenta diminuir.

Felipe Melo esteve no Allianz Parque para acompanhar o triunfo do Palmeiras sobre o Libertad, alcançado na terça-feira da semana passada, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Antes capitão, ele esteve com os companheiros no vestiário e viu a partida das tribunas.

O meio-campista contabiliza um total de 31 partidas disputadas pelo Palmeiras na temporada, com um gol marcado. Deslocado à zaga por Vanderlei Luxemburgo, ele vinha jogando no meio de campo com Abel Ferreira e recebeu elogios do português.