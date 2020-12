Melhor do jogo, Luiz Adriano elogia Abel por mudança do Palmeiras: ‘Ajeitou o time no intervalo’

Autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o América-MG por 2 a 0, na Arena Independência, Luiz Adriano creditou a mudança do time a Abel Ferreira.

>> Veja a classificação do Brasileirão 2020



Para o camisa 10, foi o português quem ajeitou a equipe no intervalo para que o Verdão conseguisse os dois gols na etapa final e, assim, se garantir na decisão da Copa do Brasil.

– O momento de virada foi no intervalo. O treinador ajeitou o time. Foi fundamental, mandou ter tranquilidade porque no segundo tempo teria espaço. A gente conseguiu o espaço e marcamos antes que eles – afirmou Luiz Adriano, com o troféu de melhor em campo.

Responsável pelo segundo tento palmeirense, Rony creditou a classificação ao grupo que soube suportar a pressão do time da casa, principalmente no começo da etapa final.

– O time todo está de parabéns. A equipe soube suportar o América. A equipe do América está de parabéns e a nossa também pelo resultado e empenho. Soubemos suportar a pressão, jogar aqui é difícil, mas sabemos o que queremos na competição e na temporada. Almejamos títulos! – completou o camisa 11 palmeirense.

Palmeiras e Grêmio decidem o título da Copa do Brasil nos dias 3 e 10 de fevereiro em mandos de campo a serem definidos por sorteio.