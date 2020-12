Melhor do Palmeiras, Gustavo Gómez celebra vantagem diante do Libertad

Autor do gol do Palmeiras no Defensores Del Chaco no empate de 1 a 1 com o Libertad, nesta terça-feira (8), pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores 2020, o zagueiro Gustavo Gómez celebrou o resultado após a partida:

– Sabíamos que seria difícil, foi uma partida igual, tivemos uma pequena vantagem, mas o jogo estava aberto. Estamos com muitas dificuldades, companheiros lesionados e com Covid-19. Estamos tentando superar tudo isso. Levamos uma leve vantagem e esperamos fazer uma boa partida em São Paulo – disse o autor do gol palmeirense, que não comemorou por ter sido formado no clube paraguaio.

Na próxima semana, o maior campeão do Brasil recebe o Libertad no Allianz Parque, e um empate sem gols garante a vaga na semifinal do torneio continental. Escolhido o melhor jogador da partida, Gómez também falou sobre a falta que Abel Ferreira fez no banco. O treinador português está com coronavírus.

– Ajuda muito quando o treinador está no campo, mas os auxiliares são muito bons. Hoje a dificuldade foi a parte física. Afetou muito. Afeta nas lesões. A temporada está difícil e estamos superando a cada partida – completou o camisa 15.

Capitão alviverde foi decisivo contra seu ex-clube (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Para o decisivo jogo diante dos paraguaios, o comandante alviverde deve estar de volta ao banco de reservas do Verdão. Abel Ferreira acompanhou o empate desta quarta-feira isolado em um hotel na capital paulista, por causa da Covid-19.

Palmeiras e Libertad se enfrentam no Allianz Parque na próxima terça-feira (15), às 21h30. Quem se classificar enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre River Plate-ARG e Nacional-URU. Você pode conferir o chaveamento completo da Libertadores 2020 clicando aqui.