Melhor técnico da Alemanha aos 29 anos, Nagelsmann busca topo da Bundesliga contra o Bayern, o time que um dia recusou

Imagine a seguinte situação: com menos de 30 anos vem o convite para trocar o emprego na base do Hoffenheim pela do Bayern de Munique. Irrecusável, certo? Não.

Para muitos, o ‘não’ que Julian Nagelsmann deu ao maior clube do futebol alemão na metade de 2015 poderia parecer loucura. Em questão de meses ficaria evidente que a única loucura seria não reconhecer que ele já era um dos melhores treinadores da Alemanha.

“Eu estava sob contrato, mas sou o tipo de pessoa que é muito aberta com relação aos seus planos. Eu considerei a proposta e disse que adoraria ir para o Bayern. Entretanto, plenamente consciente da minha situação, assinei contrato com o Hoffenheim e irei cumpri-lo”, declarou o técnico à emissora Eurosport, em 2017.

Nagelsmann tornaria-se em fevereiro de 2016, aos 28 anos, o mais jovem treinador da história da Bundesliga. E a primeira missão do ‘Baby Mourinho’ – apelido que ganhou do goleiro Tim Wiese – seria nada fácil. O Hoffenheim, clube no qual estava desde 2010 e ocupou diferentes funções, era o vice-lanterna.

Julian Nagelsmann durante partida do RB Leipzig contra o Bayern de Munique Getty Images

Com um contrato de três anos e meio, o jovem técnico então conseguiu manter o time na elite; na temporada seguinte, alcançou uma campanha brilhante. Última equipe das grandes ligas da Europa a perder a invencibilidade, o Hoffenheim fechou o primeiro turno do Campeonato Alemão sem perder (sete vitórias e dez empates) e na terceira colocação; acabou em quarto, conseguindo uma inédita classificação à Champions League.

Em pouco mais de um ano, Nagelsmann evitou o rebaixamento do Hoffenheim e emplacou a melhor campanha da história do clube, um desempenho impressionante e que rendeu a ele o prêmio de melhor técnico na Alemanha de 2016, concedido pela Federação Alemã de Futebol. Tudo isso antes de completar 30 anos de vida.

Já em 2017-18, Nagelsmann se superou ao levar o Hoffenheim ao terceiro lugar da Bundesliga e conseguindo uma inédita classificação à fase de grupos da Champions League. Em 2019, assumiria o RB Leipzig conseguindo uma semifinal na competição europeia, uma terceira posição no Campeonato Alemão e um vice da Copa da Alemanha.

Agora, o técnico de 33 anos terá a chance de assumir a liderança isolada da Bundesliga neste sábado, quando RB Leipzig (20 pontos) visitará o Bayern de Munique (22) na Allianz Arena, às 14h30 (de Brasília).