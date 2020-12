Melhores invenções de 2020: TVs, games e consoles aparecem na lista

Tradicionalmente, a revista Time elenca em uma lista a escolha das 100 melhores invenções lançadas no ano, reconhecendo a importância de diversas soluções desenvolvidas para o cotidiano. Neste ano, o PlayStation 5 e o Xbox Series S foram um dos destaques da lista na categoria Entretenimento, tendo sua excelência certificada pelos seguintes critérios de avaliação: originalidade, criatividade, eficácia, ambição e impacto.

Ao lado dos dispositivos, apareceram também o jogo Animal Crossing: New Horizons e o software GeForce Now, da Nvidia, fecharam a categoria sendo citados como grandes inovações muito pertinentes ao momento da pandemia em razão da COVID-19.

O GeForce Now foi celebrado por oferecer jogos de maneira acessível ao consumidor, possibilitando que ele usufrua de conteúdos com qualidade enquanto economiza, em diversos tipos de dispositivo. Já o Animal Crossing: New Horizons, foi elogiado por sua proposta relaxante e confortável, que permitiu que os jogadores escapassem da realidade difícil deste ano em muitos momentos. Além disso, o jogo foi um sucesso de vendas e críticas, contribuindo com a escolha.

AC: New Horizons permite que o jogador crie uma ilha repleta de amigos. (Fonte: Nintendo / Reprodução)Fonte: Nintendo, Animal Crossing

Disputa de gigantes

Na parte de hardware, não faltaram elogios para os escolhidos. O Xbox Series S teve entre seus pontos positivos sua performance e preço acessível ao serviço de jogos proprietário, o Game Pass, que permite que o jogador tenha acesso a milhares de jogos por assinatura, como acontece com grandes serviços de streaming. Seu rival, o PlayStation 5 teve seu design e sistema interno elogiados, com grande destaque ao seu controle DualShock 5, que pode oferecer uma experiência tátil única aos jogadores.

Fechando a lista, tem-se os televisores The Sero, da Samsung, e LG GX 4K. Entre os pontos positivos destacados, a The Sero foi elogiada pelo seu design ousado, capaz de rotacionar automaticamente para atender a necessidade do usuário, enquanto a GX 4K recebeu elogios por sua construção refinada e repleta de tecnologia de ponta, com belas cores e contraste.

TV “The Sero” rotaciona em seu eixo ao clique de um botão. (Fonte: Samsung / Reprodução)Fonte: Samsung