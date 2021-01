Melhores jogos de tiro para PC em 2020

O ano de 2020 trouxe uma série de novidades para os fãs de jogos de tiro. Seja em primeira ou em terceira pessoa, os títulos lançados neste ano agradaram ao público, desde franquias consagradas que lançaram novos jogos e fizeram remasterização de clássicos do gênero até novidades que vieram para ficar.

O Voxel preparou uma lista com os principais jogos de tiro para PC em 2020, confira!

1. Doom Eternal

Uma das mais famosas franquias FPS da história ganhou mais uma nova versão em 2020. Doom Eternal se consagrou como um dos melhores games do ano, o que lhe rendeu até indicações a diversas categorias no The Game Awards, inclusive a de Melhor Jogo de 2020.

Doom Eternal tem uma jogabilidade insana e diversos modos além da campanha principal.Fonte: Bethesda/Reprodução

O motivo é simples: uma ação frenética e uma jogabilidade única que o diferencia dos demais títulos do gênero. Para completar, Doom Eternal é embalado por uma trilha sonora de qualidade e apresenta uma série de conteúdos além de sua campanha principal. E, se não bastasse, o game vai ganhar novidades durante todo o ano de 2021.

O FPS da Riot mostrou que não é apenas um título bebendo do sucesso de League of Legends. O game, apesar de ter sido lançado oficialmente no meio do ano, tornou-se um sucesso rapidamente e é uma das grandes promessas para o cenário competitivo de 2021. Para completar, ele é totalmente gratuito.

Valorant chegou neste ano e já conquistou um público gigantesco.Fonte: Riot Games

Com uma mistura de CS:GO com Overwatch, o jogo tem partidas com dois times de cinco jogadores cada, nas quais um deve instalar uma bomba, chamada de Spike, no campo adversário, enquanto o outro precisa fazer de tudo para impedir essa detonação.

3. Serious Sam 4

Outra franquia que voltou com tudo em 2020 foi Serious Sam. A série, que não recebia um título inédito desde 2011, ganhou seu 4º capítulo. Nele, você retoma o controle do personagem que dá nome ao jogo e combate hordas de criaturas.

Serious Sam 4 marca o retorno da franquia FPS de sucesso.Fonte: Croteam/Reprodução

Logo, é essa quantidade de inimigos que faz a série ser diferenciada no gênero. Praticamente seu único objetivo é destruir todos ao seu redor, o que revela uma dificuldade insana que só piora até o final do jogo. Uma excelente pedida para quem gosta de títulos descompromissados e que busca apenas destruir monstros pelo caminho.

4. Call of Duty: Black Ops Cold War

Um dos jogos mais esperados do ano, Call of Duty: Black Ops Cold War, marca o retorno triunfal da franquia. Com um enredo que entretém, o jogo é considerado por muitos como o melhor da franquia nos últimos anos. Além disso, no game há o famoso Modo Zumbi Cooperativo e o bom e velho Multiplayer.

Call of Duty: Black Ops Cold War é considerado por muitos como o melhor jogo da franquia nos últimos anos.Fonte: Activision/Reprodução

O novo título te leva para o início das tensões da Guerra Fria, em que, controlando um personagem de codinome Bell, você precisa se infiltrar para desvendar uma conspiração que pode determinar os rumos da Guerra Fria entre EUA e União Soviética.

5. Crysis Remastered

Um dos maiores clássicos do FPS ganhou uma versão recauchutada em 2020. Crysis Remastered apresenta o clássico shooter de 2007 com gráficos atuais e um desempenho ainda melhor do que o seu título original.

Crysis Remastered é uma versão repaginada do clássico FPS.Fonte: Crytek/Reprodução

No game, você controla uma espécie de supersoldado que usa uma armadura feita de nano partículas que dá habilidades para o personagem, como hipervelocidade, um pulo mais elevado, etc. Com ela, será preciso deter as ameaças de outro mundo que surgiram em uma ilha pacata e podem avançar ainda mais.

6. Zombie Army 4: Dead War

Derivado da famosa franquia Sniper Elite, Zombie Army ganhou seu quarto capítulo no começo deste ano. O game coloca mais uma vez os jogadores na pele de soldados que, em plena Segunda Guerra Mundial, precisam lidar com zumbis nazistas, invocados por uma entidade demoníaca.

Zombie Army 4: Dead War é um game de ação ambientado na Segunda Guerra Mundial e no qual há zumbis nazistas.Fonte: Rebellion/Reprodução

Além de uma campanha repleta de exageros, os jogadores têm à sua disposição uma série de outros modos, como campanha cooperativa, hordas e, claro, um exclusivo para o Multiplayer.

7. Second Extinction

No melhor estilo Left 4 Dead, Second Extinction coloca times de até quatro jogadores para combater uma invasão de dinossauros alienígenas. Para isso, você contará com um arsenal pesado, que inclui desde metralhadoras giratórias até lança-foguetes.

Second Extinction coloca os jogadores contra dinossauros alienígenas.Fonte: Systemic Reaction/Reprodução

Em acesso antecipado, o jogo mostra uma série de vantagens para quem fizer a sua aquisição, como skins exclusivas e outros benefícios dentro do game. Sem dúvidas, um dos títulos mais divertidos do gênero lançado neste ano.