Membros de torcida organizada do Vasco invadem CT e cobram jogadores e Ricardo Sá Pinto

Após a eliminação da Copa Sul-americana para o Defensa y Justicia e ter sofrido duas goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro, membros de uma torcida organizada do Vasco entraram no CT do Almirante e fizeram cobranças ao técnico português Ricardo Sá Pinto e aos jogadores.

Durante as cobranças, os atletas mais questionados foram o zagueiro Leandro Castan e o jovem Talles Magno, que foi infectado duas vezes pela Covid-19. O treinador vascaíno tomou a frente dos jogadores e conversou com os membros da torcida. Outro alvo de xingamentos do grupo foi o atual presidente Alexandre Campello

– Pela minha felicidade e digo de coração: não vejo essa gente a facilitar em nada. Durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tenho um grupo fantástico. Eu sou o máximo responsável. Quando eu não tiver condições, sou o primeiro a ir embora. A gente tem condições. Calma, calma, calma. Há um conjunto de fatores que não tem sido favorável a nós. Muitos jogos que a gente não tem ganho demos muito azar, foram em detalhes. Tem a ver com coisas do jogo – afirmou o português.

Em nota no site oficial do clube, o Vasco destacou que a invasão além de ilegal não surte efeito positivo no elenco. Além disso, o clube sobre reafirmou o compromisso de atletas, comissão técnica e diretoria em reverter a situação da equipe na tabela do Brasileirão.

– Nesta quinta-feira (10/12), integrantes de uma torcida organizada invadiram o CT do Almirante durante o treinamento do time profissional. O Club de Regatas Vasco da Gama compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados em seu local de trabalho. O futebol brasileiro já deu inequívocas provas de que este tipo de ação, além de ilegal, não surte qualquer efeito prático positivo. Providências já foram tomadas para que episódios como o desta quinta não voltem a se repetir. O Vasco reafirma que atletas, comissão técnica e diretoria estão comprometidos e empenhados em reverter a situação no Campeonato Brasileiro – nota do Vasco em seu site oficial.

No Instagram oficial da torcida organizada Ira Jovem, os torcedores classificaram a entrada no CT com cobranças aos atletas e ao treinador como uma visita surpresa. Confira os esclarecimentos na rede social.

“Apoiamos, avisamos e cobramos. Vocês não nos deram ouvidos e fugiram do maior patrimônio, que somos nós, a torcida. Hoje, fizemos uma visita surpresa no Ct. Galinha de casa não se corre atrás.

A diretoria da Torcida Organizada Ira Jovem Vasco, vem por meio desta mostrar total comprometimento com a instituição Club De Regatas Vasco Da Gama e externa todo seu descontentamento com a atual fase vivida e com o péssimo rendimento e comprometimento de jogadores e comissão técnica com a instituição.

Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o fluminenc. Exigimos uma recuperação imediata no campeonato e não aceitaremos mais esta zona. A IRA da torcida se dá pela DISPOSIÇÃO dos seus componentes. Pelo Vasco, para o Vasco e com o Vasco!”