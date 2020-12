Menino elogia defesa do Palmeiras, pressionada pelo RB Bragantino no 2º tempo

Neste domingo, o Palmeiras foi sufocado pelo Red Bull Bragantino na segunda etapa, porém conseguiu sair com uma vitória por 1 a 0. Após o jogo, Gabriel Menino elogiou a equipe de Bragança Paulista, destacando o bom desempenho do sistema defensivo do Verdão.

“Um adversário muito difícil, muito rápido. A gente veio com uma proposta diferente no segundo tempo, esperando para pegar eles no contra-ataque. Eles atacaram bem, mas a gente se defendeu melhor. Graças de Deus conseguimos mais três pontos, agora vamos focar no próximo jogo”, afirmou ao Premiere.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 44 pontos, na quinta colocação. Na quarta-feira, o time enfrentará o América-MG, no Independência, na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30.