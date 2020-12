Após machucar o joelho na última prova do fazendeiro, Jojo Todynho detonou as pessoas que criam as atividades em A Fazenda 12. Reclamando de dor em uma conversa com Lidi Lisboa, a funkeira ironizou ao falar que queria dar parabéns aos gênios por trás das dinâmicas. “Que mente doentia”, disse ela.

“Olha, vou te falar… Tem que parabenizar quem fez essas provas, falar: ‘Está de parabéns, você é um belo de um filho da puta'”, debochou a cantora. “É! Já foi lá fazer as provas?”, concordou Lidi, questionando se a pessoa que cria, também testa as atividades.

“E o ‘menino’ ainda falou: ‘Não, as provas são testadas'”, contou Jojo. Em seguida, a câmera do PlayPlus cortou para Mateus Carrieri dormindo na piscina, sem que a conversa fosse concluída na transmissão.

Jojo sempre reclamou da dificuldade nas provas de agilidade e, na maioria das vezes, tentou escapar de participar das disputas –seja pelo chapéu do fazendeiro ou pelo lampião dos poderes.

“A única prova que eu sou boa é levantamento de copo”, declarou ela, após perder uma das disputas. Além disso, a cantora já chegou até a desistir de participar de uma das atividades, mesmo com o macacão de provas, por ter medo de altura.

Na última prova do fazendeiro, Jojo mais uma vez virou meme ao cair no circuito de obstáculos que precisava passar para tentar vencer. Ao ter que refazer a atividade por causa de um erro da produção, a cantora considerou a possibilidade de entregar para Stéfani Bays, mas acabou convencida a competir.

