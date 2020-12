Mercado Inovador – Modelo Startup

Inovação é necessidade atual do mercado

A inovação é uma necessidade do mercado atual. Haja vista que as inovações estão atendendo cada vez mais ao cliente em potencial.

Sendo assim, é primordial que as empresas se abram para novas possibilidades de negócios.

Tarefa otimizada e forma de inovação

No entanto, inovar não significa necessariamente criar algo, uma vez que refazer algo ou criar outra maneira de se fazer uma tarefa ou atividade já é uma forma de inovação.

Como aconteceu com as Startups, que trouxeram uma maneira otimizada de fazer negócio. Sendo uma inovação do mercado atual. Haja vista que o modelo de negócio Startup mudou a forma como as empresas fazem negócios, bem como trouxe ao mercado o conceito de escalabilidade.

Inovação disruptiva e a lucratividade das Startups

No início dessa inovação disruptiva, o mercado tradicional desacreditou das Startups, no entanto, a lucratividade foi a resposta para os tradicionalistas.

Sendo assim, esse modelo de negócio se tornou um dos mais lucrativos na atualidade, mesmo que não traga as garantias de retorno sobre os investimentos.

Dinâmicas do mercado atual e negócios facilitados

Porém, as dinâmicas do mercado atual não garantem o retorno imediato, então o modelo inovador Startup acabou por se tornar um facilitador de negócios, visto que os investimentos são baixos. Visto que as empresas precisam mais de ideias inovadoras do que investimentos elevados.

Sendo assim, as inovar é uma necessidade do mercado. Porém, podem ser uma oportunidade de negócio para as empresas atuais.