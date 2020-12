Mercedes lamenta problemas durante GP de Sakhir: ‘Cagada colossal’

A Mercedes não ficou nada satisfeita com o desfecho do GP de Sakhir deste domingo (6). Toto Wolff tratou de expressar todo o descontentamento com o desfecho da prova, apesar de reconhecer que problemas técnicos acontecem.

Na primeira metade da disputa, a equipe de Brackley caminhava para uma dobradinha no Bahrein. Entretanto, uma sucessão de erros aconteceu: em uma parada dupla, os jogos de pneus de Valtteri Bottas e Gorge Russell foram trocados, fazendo o inglês ter de ir ao pit mais uma vez.

Depois, o carro do finlandês apresentou problemas, jogando o competidor para o meio do pelotão. Por fim, quando se encaminhava para reassumir a primeira colocação, Russell teve um furo no pneu, foi mais uma vez aos boxes, caiu para último e terminou em nono, perdendo a chance da primeira vitória.

“Primeiro de tudo, o pódio foi ótimo de se ver, é sempre renovador ver um novo pódio, hoje com Esteban [Ocon], fico feliz que tenha conseguido. Checo [Pérez] também tinha um ritmo incrível”, pontuou o dirigente austríaco.

Wolff viu o GP de Sakhir como uma enorme cagada da Mercedes (Foto: F1/Twitter)

“Para nós da Mercedes, hoje foi uma cagada colossal em Sakhir. Sei que não posso dizer isso, mas é o que foi. Uma das equipes de mecânicos não ouviu o chamado, o rádio estava com problema na garagem e quando o carro chegou, não sabiam que estávamos com os pneus errados, por isso que fomos para a pista com os jogos errados”, disse.

Questionado se o erro de trocar os pneus de Bottas e Russell foi um erro da Mercedes, o austríaco disse que “exato. Tivemos de parar novamente, claro, mas ali a corrida não estava perdida. Era uma parada de segurança.”

“Foi, na verdade, uma parada de segurança. Estávamos bem com o duro e poderíamos ter ficado na pista, mas tínhamos a diferença e você faz isso. Pode questionar, mas acredito que é a estratégia certa. Falhas técnicas acontecem e não foi um erro humano. Não sabemos o motivo, mas essas coisas acontecem e precisamos aprender com isso”, seguiu.

Por fim, Wolff comentou a conversa com George após a corrida. “Foi muito emotivo, pois está em sua primeira corrida e deveria ter vencido após uma corrida monumental, não se tem o que dizer. Não é a última chance que vai ter de vencer corridas. Foi algo que não deu certo hoje. Uma nova estrela nasceu”, encerrou.

Inferno para uns, céu para outros. Racing Point não poderia pedir um desfecho melhor para o domingo, com Sergio Pérez assegurando a primeira vitória na Fórmula 1, enquanto Lance Stroll subiu pela terceira vez no pódio.