Mesmo em alta com Cuca e com ‘dupla do barulho’ voando, Santos tenta contra o Palmeiras o que ainda não conseguiu no ano

Mesmo vivendo realidades financeiras diferentes em 2020, Santos e Palmeiras estão praticamente iguais quando o assunto é dentro de campo. Empatados na classificação do Campeonato Brasileiro e garantidos nas quartas de final da Conmebol Libertadores, os rivais têm apenas uma competição que os ‘separa’: a Copa do Brasil, onde o Verdão ainda segue vivo pelo título.

Neste sábado (05), as duas equipes estarão frente a frente na Vila Belmiro, em jogo pela 24ª rodada do Brasileirão. Esta, inclusive, será a última oportunidade de o time da Baixada Santista não ‘passar em branco’ em clássicos neste ano.

Brigando pelas primeiras colocações, o Santos ainda não venceu nenhum rival nesta temporada. O último triunfo contra uma das equipes do chamado Trio de Ferro aconteceu em 2019, quando o Peixe venceu justamente o Palmeiras por 2 a 0, em casa, no dia 09 de outubro.

Desde então já foram disputadas oito partidas contra Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, com três derrotas e cinco empates.

Para Felipe Ximenes, Superintendente Esportivo do Santos, um triunfo diante do time do Allianz Parque iria além dos três pontos no Brasileirão. Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o dirigente lembrou que um resultado positivo na Vila Belmiro poderá influenciar, inclusive, no confronto diante do Grêmio, pela Conmebol Libertadores.

“Uma vitória no clássico seria até difícil de mensurar. Primeiro que seria a nossa primeira vitória em clássico na temporada. Segundo que, naturalmente, nos encheria de força para ir a Porto Alegre encarar o Grêmio na Libertadores. Realmente tem um peso grande e estamos tratando a partida de forma especial”, disse Ximenes.

Prova disso é que o técnico Cuca deverá mandar a campo força máxima para encarar o Palmeiras neste sábado, mesmo com a partida pela Libertadores na quarta-feira. A tendência é que o time vá a campo com John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Marinho comemora gol pelo Santos Gazeta Press

Convivendo com graves problemas financeiros em 2020, que resultaram no atraso de salários e até punições na Fifa, o Santos enfrentará um dos elencos de maior valor de mercado da América, segundo dados do site Transfermarket.

Mesmo com momentos financeiros diferentes, Peixe e Verdão estão empatados neste momento no Brasileirão, com 37 pontos – o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Para Ximenes, essa paridade prova o bom trabalho realizado pelo técnico Cuca.

“Isso mostra a qualidade do trabalho em equipe que estamos fazendo no Santos. O Palmeiras é um gigante como o Santos, mas vem com um investimento grande nos últimos anos, está solidificado, sempre com um elenco variado e qualificado. O Abel [Ferreira] chegou e encaixou tudo muito bem”.

“Mas estamos também disputando cabeça a cabeça na ponta do Brasileirão e estamos também na Libertadores, o que mostra a força da camisa do Santos, o trabalho do Cuca e a força da gestão que estamos fazendo”.