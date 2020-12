mesmo sem marcar há 286 dias, Boselli segue sendo o artilheiro da temporada

O artilheiro do Corinthians na temporada ainda é Mauro Boselli. O argentino não entra em campo desde a derrota do Timão para o América-MG, pela Copa do Brasil em 28 de outubro. Mesmo assim, ninguém superou a marca do centroavante.

Dos seis gols que o camisa 17 anotou pelo alvinegro em 2020, o último deles aconteceu há quase 10 meses. Mais precisamente, são 286 dias desde o tento anotado contra o Santo André, em 26 de fevereiro.

Jô, com cinco gols, e Luan, que foi às redes quatro vezes, estão logo atrás no ranking de artilheiros corintianos desta temporada.

No Campeonato Brasileiro, Mauro Boselli participou de apenas oito jogos, tem uma média de 24,3 minutos por atuação e não marcou gol.

O Corinthians, aliás, tem 25 gols marcados no Brasileirão. É apenas o 12º ataque, à frente do Fortaleza (23 gols), que está cima na tabela de classificação, e de demais times que lutam contra o rebaixamento: Vasco (24); Goiás (24); Sport (21); Botafogo (22); Athletico-PR (20); Atlético-GO (20); Coritiba (20).

“Mauro Boselli se recuperou da lombalgia que o tirou de ação nas últimas semanas. Em tese, o jogador de 35 anos está à disposição de Vagner Mancini para o clássico com o São Paulo, agendado para domingo, na Neo Química Arena.

O treinador não terá Jô, expulso contra o Fortaleza. Matheus Davó é o favorito a assumir a vaga entre os titulares, mas Boselli pode voltar a ser opção no banco de reservas.

Atacante argentino Mauro Boselli durante treinamento do Corinthians no CT Parque São Jorge Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O contrato de Boselli com o Corinthians vence ao fim de dezembro e não será renovado.