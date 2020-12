Messi agradece mensagem de Pelé: ‘Essas palavras significam muito vindo de alguém tão grande’

Após ultrapassar Pelé em número de gols marcados por um mesmo clube, Lionel Messi recebeu uma mensagem do Rei o parabenizando pelo feito. Agora, foi a vez do craque argentino agradecer o carinho do ex-jogador.

“Muito obrigado por sua mensagem amorosa, Pele. A verdade é que foi lindo vê-la porque essas palavras significam muito vindo de alguém tão grande quanto você. Te mando um grande abraço!!”, escreveu o craque.

Na última partida do Barcelona, o argentino chegou aos 643 gols pelo clube catalão, ultrapassando a marca do Rei, que tinha 642 tentos pelo Santos.