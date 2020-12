Messi busca igualar recorde de Pelé nesta quarta; veja 5 curiosidades sobre os 642 gols do argentino pelo Barça

Lionel Messi acostumou-se a acumular recordes em sua carreira e, mesmo quando a fase do Barcelona não é das melhores, o camisa 10 ainda pode registrar outro enorme feito individual.

Com 642 gols, o argentino está a um de igualar Pelé, que marcou 643 vezes pelo Santos em jogos oficiais e é o maior artilheiro da história por um mesmo clube. Os dados são da Fifa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na última partida do Barça, o triunfo sobre o Levante por 1 a 0, ele chegou a 600 gols com a camisa 10 azul-grená. Agora, poderá igualar o lendário camisa 10 brasileiro nesta quarta-feira, quando o time catalão receberá a Real Sociedad, às 17h (de Brasília), com transmissão do Fox Sports.

Diante do seu próximo adversário, Messi soma 16 gols marcados em 25 partidas, sendo que no último duelo o argentino definiu o triunfo por 1 a 0 sobre os bascos. Os números ainda estão distantes do top 3 entre os times que mais levaram gols do atacante: Sevilla (37), Atlético de Madrid (32) e Valencia (28). O Real Madrid vem na sequência (26).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Em 2020-21, o Barça faz campanha discreta, sendo apenas o oitavo colococado de LaLiga, com 17 pontos, nove a menos do que a líder Real Sociedad. Já na Uefa Champions League, a classificação às oitavas de final veio só com a segunda posição, e agora o time de Ronald Koeman enfrentará o Paris Saint-Germain.

Ainda que os catalães estejam longe de seu melhor momento, Messi continua como grande referência técnica, sendo o artilheiro do time em 2020-21 com oito gols (Antoine Griezmann e Ansu Fati têm cinco cada) e o que mais cria chances, com 41 – Jordi Alba é quem mais se aproxima com 25.

Com contrato até o final da temporada, o futuro de Messi no único time em que defendeu em toda a carreira segue incerto. O único fato é que ele continua estabelecendo feitos históricos.

Lionel Messi e Pelé Getty Images – Montagem ESPN

Confira abaixo algumas curiosidades sobre os 642 gols de Messi pelo Barcelona:

Quantas vezes ele marcou em cada jogo

5 gols em um jogo – uma vez

4 gols em um jogo – 6 vezes

3 gols em um jogo – 41 vezes

2 gols em um jogo – 128 vezes

1 gol em um jogo – 234 vezes

Onde ele marcou sem gols

Em casa – 378 gols

Fora de casa – 249 gols

Campo neutro – 15 gols

Nacionalidades das equipes contra as quais marcou

Contra times da Espanha – 521 gols

Contra times da Inglaterra – 26 gols

Contra times da Alemanha – 17 gols

Contra times da Itália – 14 gols

Em qual ano de vida mais fez gols

24 anos – 73 gols

25 anos – 60 gols

27 anos – 58 gols

Gols por temporada

2020-21 – 8 gols (15 jogos)

2019-20 – 31 gols (44 jogos)

2018-19 – 51 gols (50 jogos)

2017-18 – 45 gols (54 jogos)

2016-17 – 54 gols (52 jogos)

2015-16 – 41 gols (49 jogos)

2014-15 – 58 gols (57 jogos)

2013-14 – 41 gols (46 jogos)

2012-13 – 60 gols (50 jogos)

2011-12 – 73 gols (60 jogos)

2010-11 – 53 gols (55 jogos)

2009-10 – 47 gols (53 jogos)

2008-09 – 38 gols (51 jogos)

2007-08 – 16 gols (40 jogos)

2006-07 – 17 gols (36 jogos)

2005-06 – 8 gols (25 jogos)

2004-05 – 1 gols (9 jogos)