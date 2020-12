Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa

A Fifa anunciou na tarde desta sexta-feira os três finalistas dos prêmios The Best, de melhor do mundo na temporada 2019/20. Entre os jogadores, concorrem o argentino Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o polonês Lewandwski, do Bayern de Munique.

A cerimônia virtual de divulgação dos vencedores será realizada na próxima quinta-feira, 17 de dezembro, com transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O evento será conduzido pela jornalista inglesa Reshmin Chowdhury e pelo ex-jogador holandês Ruud Gullit.

Entre as mulheres, as três finalistas ao prêmio The Best são a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City; a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea; e a francesa Wendie Renard, do Lyon.

Se Neymar ficou de fora dos finalistas do melhor jogador, outro brasileiro representará o país na premiação: Alisson, do Liverpool. Ele concorre com o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e com o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid, ao posto de melhor goleiro da temporada.

O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, segue na disputa pelo Puskás de gol mais bonito. Seus adversários são o compatriota Luis Suárez, ex-Barcelona e hoje no Atlético de Madrid, e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham.

Os candidatos pré-selecionados receberam votos de técnicos e capitães de seleções, um jornalista de cada país afiliado à Fifa, além dos torcedores que puderam votar no site da entidade. Há um peso diferenciado para cada um desses grupos de eleitores.

Apenas no Prêmio Puskás de gol mais bonito, o formato é diferente. Um grupo formado por integrantes do Fifa Legends, ídolos do futebol indicados pela entidade, divide a escolha o público geral, com o mesmo peso para ambas as partes.

CONFIRA OS FINALISTAS DE TODAS AS CATEGORIAS

Melhor jogador:

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Melhor jogadora:

Lucy Bronze (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Wendie Renard (Lyon)

Melhor goleiro:

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Alisson Becker (Liverpool)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Melhor goleira:

Bouhaddi Sarah (Lyon)

Christiane Endler (PSG)

Ayssa Naeher (Chicago Red Stars)

Melhor técnico – Masculino:

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Melhor técnico – Feminino:

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)

Sarina Wiegman (Seleção da Holanda)

Prêmio Puskás:

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Luis Suárez (Barcelona/Atlético de Madrid)

Heung-min Son (Tottenham)