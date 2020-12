Messi decide, e Barcelona vence o Levante no Campeonato Espanhol

O ET decide. O Barcelona recebeu o Levante pelo Campeonato Espanhol neste domingo e sofreu para vencer o time de Valência. Em jogo duro, o time catalão, graças a Lionel Messi, triunfou por 1 a 0, com gol na parte final do jogo. O resultado coloca o Barcelona oitava posição, com 17 pontos.

CHANCES PERDIDAS

Jogando em casa, o time catalão dominou as ações afundou o Levante em seu campo de defesa. No primeiro tempo, com Griezmann, os blaugranas tiveram duas grandes chances, mas o francês não aproveitou. A primeira saiu após grande passe de Messi e a segunda praticamente na pequena área.

ELE RESOLVE

Na etapa final, o roteiro dos 45 minutos iniciais se repetiu e o Barcelona continuou pressionando o Levante. Aos 30 minutos, o time de Ronald Koeman pressionou no campo de ataque, roubou a bola com De Jong, que rolou para Messi. O camisa 10 invadiu a área e soltou a bomba com o pé esquerdo para fazer o gol.

SITUAÇÃO

Com a vitória, o Barcelona chega aos 17 pontos e agora está em oitavo lugar, a cinco pontos do Sevilla. O time da Andaluzia é o quarto e, neste momento, estaria classificado para a Liga dos Campeões. O Levante permanece com 11 pontos e esta na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.

SEQUÊNCIA

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Barcelona encara a Real Sociedad, na próxima quarta-feira, novamente em casa. A bola rola no Camp Nou às 17h (de Brasília). O Levante volta a campo no sábado, também contra a Real Sociedad.