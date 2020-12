Messi e Suárez podem reeditar parceria no Inter Miami

Depois de dizer que gostaria de atuar na Major League Soccer e morar nos Estados Unidos, Lionel Messi estaria trabalhando para realizar o desejo, segundo a Rádio Catalunya. E o projeto seria ter ao lado o amigo Luis Suárez.

Segundo o veículo, o craque argentino já teria traçado planos com o uruguaio para os dois se encontrarem na MLS. E o destino favorito seria o Inter Miami, time de David Beckham.

Suárez já esteve perto de atuar nos Estados Unidos nesta temporada. Depois de sair do Barcelona, o ataque teve seu nome ligado ao futebol norte-americano, mas preferiu assinar com o Atlético de Madrid.

O contrato de Suárez com o time madrilenho termina em 2022, ano em que completa 35 anos. Por outro lado, Messi tem situação oposta.

O vínculo do argentino com o Barcelona termina em junho de 2021, o que faz Messi ter um futuro indefinido e discutido a cada dia nos jornais espanhóis. A permanência no Camp Nou não está descartada, mas o nome do craque ganha força em Manchester City e PSG.

Luis Suárez e Messi comemoram gol do Barcelona sobre o Villarreal Getty Images

Talvez, o sonho da dupla para voltar a jogar no mesmo time fique apenas para 2022 ou 2023, quando ambos devem encerrar o ciclo em alto nível no futebol europeu.