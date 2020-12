Messi fica ou sai? Sonho Mbappé pode ser realidade? Prevendo o futuro de Barcelona e Real Madrid no mercado

A um mês da abertura da janela de transferências de meio de temporada na Europa, Barcelona e Real Madrid lidam com carências no elenco, campanhas pouco convicentes até aqui e dificuldades financeiras para contratar, considerando o impacto financeiro da pandemia do coronavírus. Confira abaixo qual é o cenário de cada um dos dois clubes, entre peças que mais precisam de reforços, alvos dos clubes e sugestões de reforços.

Orçamento: em teoria, nada, a menos que jogadores sejam vendidos – embora exceções possam ser feitas no caso de atletas cujos contratos estão expirando e podem ser contratados por um preço baixo.

Necessidades do time: o treinador do Barça, Ronald Koeman, deixou claro o que quer: um zagueiro e um centroavante. É um bom ponto de partida, mas o Barcelona também não tem jogadores capazes de formar a linha de dois no 4-2-3-1 de Koeman. No entanto, é mais provável que eles abordem essa área na janela seguinte.

Principais alvos: limitações financeiras impediram o Barça de contratar Eric García, do Manchester City, e o atacante Memphis Depay, do Lyon, na última janela. Eles vão tentar novamente. Se não conseguirem chegar a um acordo pelo defensor, ele será contratado de graça na próxima janela de transferências do meio de temporada, quando seu contrato expira. Enquanto isso, o Barça poderia procurar uma solução de curto prazo para substituir o lesionado Gerard Piqué, embora as opções sejam escassas e as lembranças do dinheiro desperdiçado com Jeison Murillo dois anos atrás permaneçam. O futuro de Depay vai depender do Barça ser capaz de vencer outros jogadores primeiro.

Quem deve sair: o lateral Junior Firpo e o zagueiro Samuel Umtiti estão no mercado e, antes das últimas contusões, o clube teria ouvido as ofertas de empréstimo pelos meias Riqui Puig e Carles Aleñá. No ataque, Martin Braithwaite pode sair se houver interesse, embora o atacante dinamarquês afirme que quer ficar e se provar. O ponta Ousmane Dembélé tem desempenhado um papel cada vez mais importante nas últimas semanas, mas sua relutância em estender seu contrato para além de 2022 significa que o Barça ainda pode considerar ofertas em meio à ameaça de perdê-lo de graça dentro de 18 meses.

Novos contratos: a grande questão gira em torno de Lionel Messi. O argentino está livre para negociar com clubes fora da Espanha em janeiro, com o acordo fechado em junho. No que diz respeito às negociações com o Barça, porém, o clube catalão deve esperar até 24 de janeiro, quando um novo presidente será eleito, para sentar-se com Messi. Os resultados e atuações em campo e o projeto da diretoria serão fundamentais para que Messi se comprometa outra vez. Tirando Messi, quatro jogadores assinaram em outubro (Piqué, Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong e Clement Lenglet), mas o Barça ainda quer renovar com Dembélé – para proteger seu valor mais do que qualquer coisa – e também acertou novo vínculo com a jovem estrela Ansu Fati. – Sam Marsden e Moises Llorens

Um jogador que deveria ser contratado: Javi Martínez, 32, Bayern de Munique. O Barcelona está atualmente sem um presidente, um conselho funcional ou mesmo uma estratégia esportiva de longo prazo … dificilmente as condições ideais para tentar seduzir algum jogador cobiçado no mercado. Uma possível volta para a Espanga do volante/zagueiro do Bayern acrescentaria pelo menos alguma experiência e presença para o time de Koeman – Tor Kristian-Karlsen.

Orçamento: Nenhum. O Real vai esperar até a próxima janela do meio de temporada na esperança de que o clube esteja em melhor situação financeira e que um jogador de calibre para mudar o patamar do clube esteja disponível.

Necessidades do time: Uma alternativa para Karim Benzema, visto que parece haver uma total falta de fé em Luka Jovic e no subutilizado Mariano Díaz. Fora isso, o elenco é forte, com opções em todos os setores. Um reserva adequado para Casemiro tem sido um problema há algum tempo no Real, mas o clube parece não ter pressa em resolvê-lo.



Principais alvos: o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ainda é a contratação dos sonhos do presidente Florentino Pérez – com o contrato de Mbappé expirando em 2022, ele poderá estar ao seu alcance na janela de meio de temporada de 2021, mas não antes disso. O Real Madrid não quer aborrecer o PSG durante o processo. A busca por outras contratações, como Fabián Ruiz, do Napoli, foi prejudicada pelo orçamento reduzido do clube pós-COVID.

Quem deve sair: Isco antes queria ficar e lutar por seu lugar, mas agora parece ter finalmente aceitado que será melhor recomeçar em outro lugar. Um clube grande da Premier League seria seu destino preferido se uma oferta aceitável fosse feita.

Novos contratos: o capitão Sergio Ramos é o nome que está na boca de todos – seu contrato termina na janela de transferências do meio da temporada que vem. O cenário mais provável é que, depois de tudo que aconteceu, um acordo de dois anos seja finalmente fechado. Decisões também devem ser tomadas sobre Luka Modric e Lucas Vázquez, que também estarão sem contrato em junho de 2021. – Alex Kirkland e Rodrigo Fáez

Um jogador que deveria ser contratado: Olivier Giroud, 34, Chelsea. Como opção de curto prazo para Benzema no ataque, o atacante do Chelsea, cujo contrato expira em junho de 2021, certamente tem a experiência para se tornar útil para o time de Zidane – Tor Kristian-Karlsen.