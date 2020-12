Messi iguala marca de Pelé, Araújo faz golaço, mas Barcelona fica no empate com o Valencia no Camp Nou

O Barcelona e Valencia ficaram no 2 a 2, neste sábado, no Camp Nou, pela 14ª rodada da LaLiga. Em campo, Lionel Messi fez história ao marcar o gol de número 643, igualando Pelé em jogos oficiais por um único clube. Araújo, de voleio, completou, enquanto Diakhaby e Maxi Gómez fizeram para os visitantes.

Em campo, as equipes fizeram um jogo bem morno no início, ainda se respeitando. No entanto, assim que esquentou, a partida não parou mais.

A partir dos 28 minutos da primeira etapa, o duelo ficou frenético. E com o Valencia melhor mesmo atuando no Camp Nou. Solé arriscou de fora da área, mas parou em Ter Stegen, que fez grande defesa e jogando para escanteio.

Na cobrança, o goleiro blaugrana não conseguiu evitar o gol dos visitantes. O zagueiro Diakhaby testou firme de cabeça e abriu 1 a 0 no marcador sem chance para qualquer chance de milagre do alemão.

Aos 30 minutos, Coutinho arriscou de longe, mas pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol do Valencia.

Mas quem continuou tendo trabalho foi Ter Stegen. Em uma cabeçada de Maxi Gómez, o goleiro alemão fez um milagre à queima roupa e evitando o 2 a 0.

Aos 46 minutos do primeiro tempo, Messi fez história. Após pênalti de Gaya em Griezmann, o argentino cobrou e parou no goleiro Doménech. No rebote, Messi aproveitou um cruzamento e de cabeça fez 1 a 1 e alcançando a marca de Pelé de 643 gols por um único clube contando apenas jogo oficiais

Na segunda etapa, o Barcelona virou logo no início. E com um golaço. O zagueiro Araújo arriscou um voleio após sobra na área e fez 2 a 1 para os donos da casa.

E o 3 a 1 quase veio na jogada seguinte. Messi fez boa jogada, cruzou na medida para Braithwaite, que tentou de cabeça, mas parou em Domenech.

Aos 13 minutos, o Valencia deixou tudo igual. Maxi Gómez aproveitou cruzamento de Gaya e com muito oportunismo escorou para empatar.

O Barcelona continuou buscando a vitória. Coutinho fuzilou de cahota, mas parou em Doménech, que fez grande defesa e evitou o 3 a 2. As duas equipes seguiram tentando, mas acabaram no 2 a 2.

Barcelona 2 x 2 Valencia

GOLS: Messi e Araújo (Barcelona) Diakhaby e Maxi Gómez (Valencia)

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza e Alba; Busquets (De Jong), Pedri (Pjanic) e Coutinho; Griezmann, Messi e Braithwaite. Técnico: Ronald Koeman

VALENCIA: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayá; Soler, Racic, Musah (Blanco) e Cheryshev; Gonalo Guedes e Maxi Gómez. Técnico: Javi Gracia

Diakhaby voltou a marcar, algo que não acontecia desde maio de 2019

Pela oitava vez na LaLiga desta temporada, o Barcelona sai atrás no placar

O Barcelona venceu de virada apenas um jogo na atual edição da LaLiga, na última rodada, contra a Real Sociedad

Messi anotou o gol de 643 em jogos oficiais por um único clube, igualando a marca de Pelé pelo Santos

Araújo fez o primeiro gol com a camisa do Barcelona

Barcelona não conseguiu a terceira vitória seguida na LaLiga, o que seria um feito inédito nesta temporada

A equipe blaugrana não perde em casa para o Valencia há seis jogos.

São quatro vitórias e dois empates desde a derrota por 2 a 1 em abril de 2016

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Terça-feira, 22/12, às 18h* – Valladolid x Barcelona – LaLiga

Terça-feira, 22/12, às 13h30 – Valencia x Sevilla – Laliga

*horário de Brasília