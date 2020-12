Messi iguala recorde de Pelé, mas Barcelona não consegue vencer o Valencia pelo Espanhol

O Barcelona decepcionou mais uma vez seus torcedores ao empatar com o Valencia em casa por 2 a 2 e não entrar no G4 do Campeonato Espanhol. Ainda no primeiro tempo, Lionel Messi conseguiu igualar marca de Pelé no Santos como jogador com mais gols por um único time.

SUFOCO

O Valencia mostrou superioridade na primeira etapa, mas a primeira grande chance dos visitantes veio aos 28 minutos com Soler chutando de fora da área e obrigando Ter Stegen a realizar grande defesa. No entanto, na cobrança de escanteio logo em seguida, Diakhaby abriu o placar de cabeça. Aos 44, o alemão impediu o 2 a 0 com outra intervenção brilhante após cabeçada de Maxi Gómez.

> Veja a tabela do Campeonato Espanhol

MESSI IGUALA PELÉ

Apesar do jogo ruim no primeiro tempo, o Barcelona conseguiu o empate nos acréscimos com Messi. O argentino perdeu pênalti, mas aproveitou o rebote e marcou seu gol de número 643 com a camisa blaugrana. Com isso, o argentino tornou-se o jogador com mais gols por um mesmo time e igualou a marca de Pelé com a camisa do Santos.

EQUILÍBRIO

Na segunda etapa, o Barcelona conseguiu impor mais seu ritmo de jogo e logo aos sete minutos virou a partida com o zagueiro Ronald Araújo marcar um golaço de voleio à la Bebeto. No entanto, aos 23, Maxi Gómez não desperdiçou sua segunda grande chance da partida. Após cruzamento de Gaya, o uruguaio se antecipou ao zagueiro Mingueza e tocou para o fundo das redes.