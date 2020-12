Messi iguala recorde de Pelé; veja 5 curiosidades sobre os 643 gols do argentino pelo Barcelona

Lionel Messi agora acumula mais um recorde em sua carreira. E desta vez trata-se de um no qual igualou simplesmente Pelé.

O argentino empatou o jogo em 1 a 1 para o Barcelona contra o Valencia, neste sábado (19), aos 49 minutos do primeiro tempo após aproveitar a continuação da jogada em que viu o goleiro Domènech pegar sua cobrança de pênalti.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Foi o gol de número 643 do camisa 10 pelo time azul-grená, mesma marca de Pelé pelo Santos, em ambos os casos contando-se apenas jogos oficiais. Agora juntos, argentino e brasileiro são os maiores artilheiros da história por um mesmo clube – os dados são da Fifa.

E o feito saiu justamente contra o terceiro time que mais toma gols de Messi, que agora tem 29 diante do Valencia. Sevilla (37) e Atlético de Madrid (32) estão à frente, e o Real Madrid aparece em quarto (26).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ainda que o Barcelona esteja longe de seu melhor momento, Messi continua como a grande referência técnica da equipe, sendo o artilheiro do time em 2020-2021 com nove gols (Antoine Griezmann e Ansu Fati têm cinco cada).

Com contrato até o final da temporada, o futuro do argentino de 33 anos no único time em que defendeu em toda a carreira segue incerto. Mas o fato é que ele continua estabelecendo feitos históricos.

Lionel Messi celebra seu gol pelo Barcelona sobre o Levante por LaLiga Getty

Veja algumas curiosidades sobre os 643 gols de Messi pelo Barcelona:

Quantas vezes ele marcou em cada jogo

5 gols em um jogo – uma vez

4 gols em um jogo – 6 vezes

3 gols em um jogo – 41 vezes

2 gols em um jogo – 128 vezes

1 gol em um jogo – 235 vezes

Onde ele marcou seus gols

Em casa – 379 gols

Fora de casa – 249 gols

Campo neutro – 15 gols

Nacionalidades das equipes contra as quais marcou

Contra times da Espanha – 522 gols

Contra times da Inglaterra – 26 gols

Contra times da Alemanha – 17 gols

Contra times da Itália – 14 gols

Em qual ano de vida mais fez gols

24 anos – 73 gols

25 anos – 60 gols

27 anos – 58 gols

Gols por temporada

2020-21 – 9 gols (17 jogos)

2019-20 – 31 gols (44 jogos)

2018-19 – 51 gols (50 jogos)

2017-18 – 45 gols (54 jogos)

2016-17 – 54 gols (52 jogos)

2015-16 – 41 gols (49 jogos)

2014-15 – 58 gols (57 jogos)

2013-14 – 41 gols (46 jogos)

2012-13 – 60 gols (50 jogos)

2011-12 – 73 gols (60 jogos)

2010-11 – 53 gols (55 jogos)

2009-10 – 47 gols (53 jogos)

2008-09 – 38 gols (51 jogos)

2007-08 – 16 gols (40 jogos)

2006-07 – 17 gols (36 jogos)

2005-06 – 8 gols (25 jogos)

2004-05 – 1 gols (9 jogos)