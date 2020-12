Messi joga bem, supera marca de Pelé, Barcelona vence o Valladolid e acirra disputa na tabela do Espanhol

Após tropeçar em casa na última rodada, o Barcelona visitou o Real Valladolid pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira e o time de Ronald Koeman venceu por 3 a 0. Lenglet, Braithwaite e Messi marcaram os gols, e agora os catalães estão há quatro jogos invictos no torneio nacional.

SEM TOMAR CONHECIMENTO

Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona não se intimidou e tomou conta das ações na etapa inicial. Liderados por Messi, que fez grande partida, os catalães abriram o placar com Lenglet de cabeça aos 20 minutos justamente com cruzamento do argentino. Aos 34, em bela jogada pela direita, Dest cruzou e Braithwaite, de carrinho, desviou para ampliar.

ELE DECIDE

O segundo tempo foi mais equilibrado, principalmente pela necessidade do Real Valladolid em sair para o jogo. Enquanto Ter Stegen resolvia lá atrás, coube a Messi decidir lá na frente. Aos 24 minutos, Pedri deu lindo passe para o camisa 10, que bateu de canhota para fazer o terceiro dos blaugranas.

SUPEROU O REI

Com o gol marcado nesta quarta-feira, Messi chegou aos 644 gols com a camisa do Barcelona e, desta forma, tornou-se no maior artilheiro por clubes da história do futebol, superando Pelé, que tem 643 pelo Santos. No último fim de semana, o argentino havia igualado o brasileiro. Apenas gols oficiais são levados em consideração nesta contagem.

SEQUÊNCIA

O Campeonato Espanhol terá uma pausa neste fim de semana por conta do Natal e o torneio volta no meio da próxima semana. O Barcelona receberá o Eibar, na terça-feira (29), às 15h15 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 17h30 (de Brasília), o Real Valladolid visita o Cádiz.

