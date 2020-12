Messi no PSG? Wenger põe dúvida sobre ‘equilíbrio técnico e financeiro’ que argentino levaria ao clube

O futuro de Lionel Messi é um dos assuntos mais comentados do futebol. Afinal, seu contrato com o Barcelona acaba em 30 de junho de 2021, e a partir do próximo 1º de janeiro ele pode assinar um vínculo prévio com qualquer time.

Manchester City e Paris Saint-Germain aparecem como os favoritos para encerrar a passagem do argentino pelo time catalão.

O técnico Arsène Wenger, porém, tem dúvidas se Messi seria uma boa contratação para o PSG. Em entrevista ao canal Europe 1, o francês acredita que o “equilíbrio técnico e financeiro” do clube de Paris poderia ser ameaçado.

“Lionel Messi é um dos dois melhores jogadores no mundo. Aqueles que vão substituir Cristiano Ronaldo e Messi já estão no PSG. Além disso, é uma questão de equilíbrio no clube, um equilíbrio técnico e financeiro. Você pode manter o equilíbrio do PSG trazendo jogadores como Messi? Não estou certo”, falou Wenger, hoje chefe de desenvolvimento global do futebol da Fifa.

Lionel Messi durante a derrota do Barcelona para a Juventus pela Champions League Getty

O camisa 10 do Barça já quis deixar o Camp Nou após o vexame na última Champions League com a goleada sofrida para o Bayern de Munique por 8 a 2. Ele voltou atrás, mas sua cabeça parece não estar mais no clube que o projetou.

Para Wenger, hoje, o PSG precisa se reforçar em outro setor: o meio-campo.

“O PSG tem um pouco menos de potencial, porque eles tiveram, por anos, um meio-campo absolutamente brilhante, e que é agora um pouco menos criativo. Eu os vejo menos dominantes, e isso reflete na Ligue 1”, analisou.

“Mas eles ainda têm excepcionais jogadores que podem fazer a diferença em momentos-chave, como nós vimos contra o Manchester United”, continou o ex-Arsenal.