Messi quebra recorde histórico de Pelé, faz ‘chover’ em campo, e Barcelona vence o Valladolid em LaLiga

No dia em que Lionel Messi superou o recorde de Pelé com 643 gols por um único clube, o Barcelona venceu o Valladolid, que tem como dono Ronaldo Fenômeno, por 3 a 0, nesta terça-feira, em duelo válido pela 15ª rodada de LaLiga.

Messi precisava de um gol para fazer desta terça-feira um dia histórico no mundo do futebol, e o camisa 10 mostrou sua genialidade também com passes e assistências.

O argentino colocou um cruzamento com perfeição na cabeça de Lenglet aos 21 minutos de jogo para abrir o placar para o Barcelona.

Messi voltou a ser decisivo com um passe no meio de cinco jogadores que gerou o cruzamento de Dest para o gol de Braithwaite, aos 35 minutos da etapa inicial.

Aos 29 minutos do segundo tempo, Pedri deu um passe maravilhoso de calcanhar para Messi dentro da área. O argentino tirou do goleiro e balançou as redes, superando a marca de Pelé.

Com este resultado, o Barcelona vai aos 24 pontos e sobe para a quinta colocação, com 8 pontos a menos que o líder Atlético de Madrid.

Já o Valladolid luta contra o rebaixamento e segue na 18ª posição com 14 pontos.

Valladolid 0 x 3 Barcelona

GOLS: Lenglet, Braithwaite e Messi (BAR)

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araújo (Umtiti), Lenglet, Mingueza e Alba (Firpo); De Jong (Busquets), Pedri (Coutinho), Pjanic; Messi e Braithwaite. Técnico: Ronald Koeman

VALLADOLID: Masip, Hervias, Joaquin, Sanchez e Martinez; Jotac(Orellana), Michel (Mesa), Alcaraz, Plano (Perez); Weissman e Marcos de Sousa (Villa) Técnico: Sergio Gonzalez

– Lenglet fez seu 1º gol em 18 jogos na temporada

– 5º gol em 14 jogos em 2020-21 para Braithwaite

– Barcelona voltou a vencer um jogo fora de casa depois de quatro partidas

– Barcelona venceu 13 dos últimos 14 jogos contra o Valladolid

– Barcelona teve 66% de posse de bola na partida

– Messi tem 10 gols em 18 jogos pelo Barça na temporada

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Terça-feira, 29/12, às 10h15* – Barcelona x Eibar – LaLiga

Terça-feira, 29/12, às 12h30 – Cadiz x Valladolid – Laliga

*horário de Brasília