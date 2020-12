Metal Gear Solid: Oscar Isaac será Solid Snake no filme adaptado da Sony

O ator Oscar Isaac vai interpretar o protagonista da tão esperada adaptação da Sony para o jogo Metal Gear Solid. A produção será dirigida por Jordan Vogt-Roberts e está em fase avançada de desenvolvimento no estúdio, com roteiro de Derek Connolly e produção de Avi Arad.

Criado por Hideo Kojima e lançado pela Konami, Metal Gear Solid narra a história de um soldado extremamente habilidoso que precisa enfrentar diversos desafios, incluindo armas com grandiosa capacidade de destruição. O game foi lançado para PlayStation em 1998, fazendo um enorme sucesso entre os jogadores.

Por conta de sua narrativa interessante e seu desenvolvimento quase cinematográfico, sempre foi especulada a possibilidade de se realizar um filme de Metal Gear Solid. Parece que a Sony finalmente atendeu ao pedido dos fãs.

Oscar Isaac à esquerda e o personagem Solid Snake do jogo Metal Gear Solid à direta. (Reprodução)Fonte: Deadline

A escalação de Oscar Isaac parece ser bem assertiva, tendo em vista que ele participou de diversos filmes envoltos em narrativas épicas nos últimos anos, como é caso da nova trilogia de Star Wars.

Apesar da pandemia do coronavírus, o ator também está envolvido em diversas produções como Scenes From A Marriage, da HBO, e Moon Knight, série da Marvel para o Disney+. Inclusive, por conta dessa agenda repleta de compromissos, as datas para o início das filmagens ainda são incertas.

No entanto, os trabalhos de pré-produção deverão seguir no estúdio com alta prioridade até que tudo seja acertado definitivamente. Peter Kang é nome responsável por supervisionar os produtores no decorrer desse processo.

Antes do lançamento da adaptação de Metal Gear Solid, o público ainda verá Oscar Isaac no elenco do reboot de Duna, dirigido por Denis Villeneuve, e também no filme The Card Counter, de Paul Schrader.

Resta-nos, portanto, aguardar por novidades envolvendo este novo filme. Ansioso por aí?



Fonte: Tecmundo