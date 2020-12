“Meu desejo é jogar ao lado do meu filho”, garante LeBron

O astro LeBron James sabe que está cada vez mais próximo de sua aposentadoria da NBA, embora não tenha demonstrado nenhum sinal de que isso venha a acontecer tão cedo. Entretanto, LeBron não esconde o desejo de jogar ao lado de seu filho, Bronny, na liga.

“Se você me perguntar qual é o ponto máximo da minha vida? Seu eu estiver na mesma quadra que meu filho na NBA, será o número um da minha vida como jogador da NBA”, disse James. “Eu já pensei muito nisso porque meu filho está próximo de completar 14 anos e ele pode conseguir chegar aqui um pouco antes”.

Próximo de completar 36 anos, LeBron quer estar “inteiro” para poder conquistar o objetivo. Seu contrato com o Lakers foi renovado até a temporada 2022-23 na semana passada. Ao fim daquela campanha, ele estará com 38.

“Não sei por quanto tempo vou seguir jogando”, afirmou James. “Sempre tento me preparar minha mente e meu corpo para a próxima temporada e ver como vou. Ao fim do meu contrato será o meu vigésimo ano e quando meu filho mais velho vai se graduar no colégio, então terei opções para ver o que vou fazer como agente livre. Vamos ver. Eu não fico pensando muito no futuro. Só tento fazer o melhor enquanto eu posso. Tenho orgulho por ter participado de 18 anos seguidos de treinamentos para as temporadas”.

Existe a possibilidade de mudança nas regras para os próximos anos em que o jogador não vai precisar passar pelo basquete universitário, pulando direto do colégio para a NBA, algo que aconteceu até 2005. Desde então, o jogador precisava ter, pelo menos, 19 anos e ter uma temporada na NCAA.

Campeão com o time californiano em 2019-20, LeBron liderou a liga em assistências pela primeira vez na carreira ao somar 10.2 passes decisivos por jogo, além de 25.3 pontos, 7.8 rebotes e aproveitamento de 34.8% nos arremessos de três.

