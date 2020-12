MG define início do ano letivo sem prever data para volta às aulas presenciais

O governo de Minas Gerais definiu a data para o começo do ano letivo de 2021 para escolas da rede estadual de ensino. De acordo com a Resolução 4.469 ,publicada na última terça-feira (22/12) no Diário Oficial, as aulas terão início no dia 4 de março. No entanto, a resolução, que traz procedimentos de ensino e demais diretrizes, não mencionou nada sobre a volta às aulas presenciais.

Assim, as unidades de ensino se organizarão no sentido de pensar o planejamento dos métodos que devem adotar para no próximo ano letivo a partir do estabelecido na resolução.

Conforme o documento, os estudantes deverão passar por avaliação de caráter diagnóstico para analisar a aprendizagem. As datas previstas para a aplicação de tais avaliações são os dias 15 e 26 de março. Além disso, as escolas deverão cumprir os 200 dias letivos. A resolução prevê ainda a carga horária anual para os diferentes níveis e modalidades de ensino.

De acordo com nota da Secretaria de Educação de MG: “As estratégias para o modelo a ser adotado no próximo ano letivo estão em construção. Uma consulta pública está aberta e objetiva ouvir a comunidade escolar sobre o assunto.” A nota esclarece ainda que a retomada das aulas presenciais está suspensa por uma determinação judicial.

As aulas presenciais foram suspensas no dia 18 de março de 2020 nas escolas públicas da rede estadual de ensino após a confirmação dos primeiros casos de covid-19 no país. Além disso, em outubro o governo decidiu por retomar as aulas presenciais na rede pública, mas a justiça barrou o retorno. Desse modo, as escolas seguem sem previsão para a volta às aulas presenciais.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Corte no MEC pode afetar educação básica em até R$ 1 bilhão.